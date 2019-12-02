从攻3000到跌破2900，最近这段时间，也是百点下跌。而这个周末，朋友们问股票情况的还是很多的，毕竟指数往下破位走，影响了很多人。很多朋友都问12月的行情是不是跟去年12月差不多，破位之后会不会跌到2600？如果要跌很多的话，不如先走掉。其实，破位已经出现，再猜市场要不要跌已经没意义了。

其实，如果3000点附近如果已经减仓，随行情怎么跌，根本不怕，只会开心。并且这种操作并非需要神级水平才能办到，我拿博尔系统去量化，发现至少机构投资者都有这个意识，大家自己也可以点这里进博尔系统，去量化“机构库存”，也能看到，自从1月中旬之后，原本一路增加的机构库存就不再增加了，1月底开始机构库存迅速下降，直到上周五的触底反弹，机构库存完全消失。这点看不出来，现在上当，接下来这样的当肯定还有的是。

完全消失的机构库存，就代表这几天实际整体上并没有多少积极的机构行为。索性还好的是，现在上证归上证，个股归个股。太多个股的涨跌跟大盘并不密切（所以大盘涨的时候有，也不涨，哭），跟美股，就更没毛关系了。而这种我行我素的体现，并不在走势上，但机构库存增加则是不争的事实。

现在这样的股票是也是不少的，大家有这个心的话，自己去用“博尔系统”量化一下“机构库存”（点击此处可以进入博尔系统），最近下跌中，机构存不断增加的股票，一定能量化出来，并且，搞不好自己去量化，就能发现，自己手头的股票就是这个类型。那个我要说，行情不好的时候，机构库存还不断增加，只要行情稍微好点，加码是必须的，到时候，涨起来就是飞快。





如果大家看看成交量，就会发现，最近几天虽然市场回落很快，但成交量并没缩小，显然跌下来之后，观望的资金是很愿意买点股票的。但你要股价上涨，必须有领头的带队，而合格带队的旗手，一定是机构来扛，而不是散户。所以大家对于下跌股票，要预期他后面能波段反击，首先就是现在这段时间，“机构库存”还在，有人照顾。而现在大家→自己用博尔系统，去量化“机构库存”（此处是博尔系统的入口），也是最起码的要求。



