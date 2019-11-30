今天周末，发现消息不少，本周一头是市场指数破位下行，一头却是利好不断，有几条是特别需要大家注意的。PMI在回升，券商的利好一个接着一个，股指期货也在复苏，北上资金实际一直在净流入。但为啥指数还在破位下去，实在是，临近年底，赢家要了结分账，所以暂时不管。输家要奋力一搏，集中资金于一批股票。于是年末行情的上半场，就是股票出现了各种形式的下跌。

数据上的不一般

但下跌归下跌，本周如果说机构资金离场套人，让小散举杠铃，这点实在是没法认同，因为量化数据上真的是一点都不支持。比如，本周像联建光电这样的股票，也是层出不穷的出来，这些股票突然就逆势上涨了。而上涨之前，可以用博尔系统量化出明显的橙色机构库存。

联建光电这样的股票，之前调整了2个月，中间有过4次反弹，都失败，唯独这次逆转向上。原因就是就是，之前的反弹，都量化不出「机构库存」（「机构库存」是一个很重要的量化数据，可以点击此处进入「博尔系统」后查询），而这次橙色的「机构库存」在下跌中已经提前出现了。当然结果就完全不同了。

这种情况实际上代表的就是机构资金对调整股的态度出现了显著的转变，并且这种现象不是零星的股票，而是成批的股票。从动态统计上看，三日库存、五日库存都在不断增加，在市场缩量下跌，横盘破位的时候，连续出现「机构库存」的股票反而在增加，这说明什么问题？至少眼下的下跌，不是机构资金落荒而逃，而是区别对待。





有的股票确实熬不到年底了，但出来的资金不是去买房子，而是集中干另外一些股票。当时我也和很多朋友说，就看你的股票是不是在那个红方块里。在里面的，说明机构行为积极的很。不在里面的，这就真不好说了。就像通化东宝，前几天也算抗跌把，周初还有反弹的表现，和上面的联建光电没大区别，但周五就是一天一地，实际就是「机构库存」一直消失，状态。没机构愿意参与，走势企稳又有何用？

周末的时候，真该好好量化手头的股票，看看机构资金到底是一个什么态度。消息面上，谁都能看到，利好是不少的，也就是赶上年底缺钱，机构又要结账，所以行情表现较差。但这种差，在具体股票上，多数也就是缓慢的震荡。这种情况下，如果说未来一个月能稳住，一季度能上去，自然现在拿着也就拿着了，就怕稳不住，问题就是很大了。而能稳住的前提就是机构资金愿意在股票里积极的折腾。所以大家手头股票，也可以看看（此处是「博尔系统」的入口），在不在3日、5日库存的统计范围里，系统进去查一下，这里面有，至少现在拿的也安心。



