今天是特殊的日子，即是周末，又是11月月末，总结一把本月，确实有很多值得分析。

年底大戏

我今天不分析走势了，走势上太多人都在看。能看到的无非是破位。但指数为什么会破位呢？这才是大家要清楚的。自然市场下跌有各种因素，但显然在里面起主导作用的是机构。而机构在今年的行情里，业绩差距很大，有做的好的，也有做的不好的。做得好的资金，现在就忙着结账，倾向于抛出股票，锁定业绩，好分钱。而成绩不好的，做起来就比较精细了，比如我有一个朋友。他们公司是个百亿规模的大私募，但今年成绩就不算理想。但不算理想，辛辛苦苦一年下来，基金经理也想分点钱。于是他们对个股票就区别对待了。一部分股票尝试拉不上的，他们觉得没戏的，就坚决跑掉，反正烂了，明年再说（当然，这会导致这些股票雪上加霜）。而那些拉一拉觉得有戏的，就会加码快速猛拉，好在未来的一个月里，把市值坐上去，至少那一部分客户的钱可以他们是可以分到的。

利益决定操作

实际这种状态，只要行情表现不好的年份，年年都会出现，去年11/12月份不也是一样的吗？我因为在这行十几年了，见怪不怪。但我要提醒的是，大家别觉得某一两家机构的行为不会对行情产生什么影响。事实上这种情况大量存在，我是一叶知秋。并且，什么低估、价值、核心资产，都是为利益服务的幌子，核心利益就是那些机构里的人一年能赚多少钱。再有那些公司、那些人牵扯出来的其他资金更是多了去了。所以行情整体如果接下来不这么表现，反而奇怪了。

后面的凶险10倍于现在

也正是这个原因，眼下一个震荡的股票，如果震荡中量化不出机构资金的积极动作，后面破位机会太大了，甚至现在看到破位的，可能也只是刚开始，后面的凶险10倍于现在。这类股票就像下面图里的股票那样，震荡上去的时候，机构库存消失了，或者下跌企稳横盘，但机构库存一直没有，没人管，现在就容易变得跌的刹不住车（机构库存是我用的博尔系统的核心量化数据，大家可以点击此处进入查询）。

相信这样的股票，谁都不愿意轮上，但是如果自己不清楚机构资金此刻的态度，手头一堆震荡或者震荡下跌的股票，那就和摸彩票差不多了。问题现在的市场，靠碰运气买到牛股，机会有多大？

机构大戏的下半场

另外，上面所说的，只是机构年底大戏的上半场，而下半场就是，业绩差的机构，如果发现局部做一批股票，还不足以分到足够的钱，那么，他们还会加码，在已经调整下来的股票里，找机会做反弹。那时候的机构行为，更是昭然若揭，有的股票我看已经领先一步进入了这种状态，包括周五涨停的股票里，就有一批这样的股票。他们在之前的调整中一直没有机构库存，哪怕反弹都没有，但最近机构库存连续出现，说明机构资金态度改变，猛拉前兆出现。接下来，只要市场调整，这种状态反而会越来越多的。

在这行十几年下来，以前老法师们就总结过一句话，叫年底无熊市。过去20年中国股市都是符合的。所以年底的调整下跌，这里面的机会也是大了去了。所以千万别被各种消息、各种看空的论调、各种走的比较难看的走势和指标所影响。这种时候的跌，就意味着更大的天差地别，和更多的逆转股票。这些都源于场内机构自身的利益诉求，以至于近20年，热点、主题、炒作核心换了一茬又一茬，但这一规律没有改变过。所以说，认清此刻的机构行为，那跌下来捡便宜货的时机就是一波连着一波，而对机构行为的量化，拿博尔系统自己量化去量化（此处是博尔系统的入口），都是非常清楚的。







