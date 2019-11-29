今天行情上午继续一跌，创了最近横盘的新低。但是反而和很多朋友的讨论活跃了起来。因为传说中有种下跌叫做“不破不立”。几个朋友一起，聊的话题，接下来炒股赚钱需要点什么。于是，大家各抒己见，有说炒股需要勇气，别人怕的时候我敢出手。也有说炒股需要定力，不能买的时候要憋住坚决不动。其实，在我看来，归根到底，需要的是看到其他人看不到的信息。与之相反，看不到信息是懵逼的，看到和别人一样的信息，是无效的。就像前几天，市场表现出来的就是二八、一九，但都看到了，也没给自己的操作带来有什么帮助。

实际炒股的格局应该是：「看你看不到，做你看不懂」。而什么是「看你看不到」？这就需要大家用博尔系统来量化清楚交易。因为量化之后，走势背后真实交易状态就能清晰的体现出来。

逆势加仓也不少

就拿最简单的机构库存来说，走势相同的下跌中，如果下跌别后，机构的库存数量是越来越多，那这种下跌，行情一涨起来，显然我就能预期他有更强的上涨。毕竟之前越跌机构的库存越多，说明伴随股价的下降，参与其中的机构规模越大来越大，自然也就越容易上涨（机构库存是博尔系统的核心量化数据，大家可以点击此处进入博尔系统后查询）。

相反，现在股票很多股票反弹，反弹中，如果机构库存不断减少，说明有机构借反弹撤退，那么很可能涨个两三天，反弹就结束了。这点大家看上面的图就很清楚，至于自己股票的机构库存，拿博尔系统量化也是一样的（此处是博尔系统的入口）。

机构有库存，抄底多操作

另外，大家去操作，肯定要找“机构库存”较多的股票去操作，因为股票里机构有较多库存，怎么想也会想办法折腾起来，如果连库存都消失了，那连折腾的机会都很少了。

前面我和那些朋友也聊了不少，我把机构库存的图都发给他们看了，他们很感兴趣，于是我就让他们用“博尔系统”他们自己去量化。结果他们都去量化了，但还是希望我帮他们再看一下股票，不过我还是努力让他们自己多去量化，因为这些数据多数人看不到，真的是就是属于“看你看不到的”。其实看我文章的朋友，也可以自己上去量化（点击此处进入博尔系统），机构的库存数据，量化的越多，操作的信心肯定就越足。现实社会里，如果一铁哥们信誓旦旦跟你说哪个股票的内部消息，即便这个消息，真假还不确定，但你做这个股票，胆都会大三分。更何况“机构库存”还是货真价实的东西，信心自然更是充足的。



