早上行情震荡不大，但最近谎言不少，有些谎言确实害人，这里给他一一揭穿。大家少受骗就能多盈利。

一个谎言：机构正在吃机构

有个谎言最近就特别流行，尤其是对外资开放越来愈大，机构越来越多之后，已经有人说了，散户资金量占比已经不多了，不够机构吃了，机构现在都是互掐，上演的就是鲨鱼吃鲸鱼，散户买股，不用太在意机构是否设套抓散户。但事实上，对于鲨鱼来说，吃鲸鱼不容易，还是吃小鱼轻松，所以骗散户的行为不会停，散户买多了，机构一定不做。就像最近几个月，之前走牛的蓝筹股，如果股东人数大幅增长的，最近两个月，没一个好的。但那些股东数量还在减少的股票，到现在还在哗哗涨呢。所以机构的行为不去看清楚，自己觉得好就买，多半会中套的，而当前机构的一些使诈的手段，大家可以自己来量化交易，就能看个八九不离。

比如此刻震荡的市场中，多数股票就是在反复震荡，里面就有机构使坏，在震荡中为自己谋利。谋利的方法并不复杂，比如上涨中，如果看到散户在抢股票，就够往往就借势自己获利回吐了。这种时候，虽然表示马上股价还在涨，博尔系统的“主导动能”功能来量化（博尔系统可以点击此处进入），中能量化出持续的获利回吐主导（黄颜色）就像下面图里左边的那个股票。

同样下跌中，如果发现散户都在逃命，机构也会偷偷的借着下跌来低吸，低吸中就能量化出空头回补主导（蓝色）。就像上面右边的股票那样。而现在行情波动频繁，很多机构就是这么高抛低吸的降低自己成本，看不清的人，反复在里面坐电梯。这点大家自己来量化手头的股票，有没有机构也在这么干，我自己量化下来，是很多股票里面的机构都在这么干。现在这种机构行为，如果看不到会非常被动，散户不动就是做电梯，碰到震荡向下走的就哭了，而瞎动也是反复吃耳光。

一种虚像：散户骗散户

另外，还有一个要提醒的，就是上面这种交易状态，一定都伴随着“机构库存”，因为机构库存是对积极机构行为的量化，如果“机构库存”是消失状态，那就不知道那种力量是不是机构引发的了，搞不好就变成散户骗散户，就像下面图里那样。

上面图里的那种上涨、震荡、突破的状态，实际连“机构库存”都消失了，要么是机构不干活了，要么是机构已经撤了，不管是那种情况，缺乏机构关照的攻击都是短命的。说跳水就跳水了，并且一跳起来，很容易没完没了的跌，这种危险，是最需要规避的。而我自己量化一下，这样的股票现在也是有不少的，所以侥幸心理要不得。大家可以点这里进博尔系统，自己去量化一下有没有“机构库存”速度上很快的。接下来的行情，只要继续震荡，那大方向就是，先看到机构动作，再跟着机构做，它爆发你坐轿，它消失你跑路。



