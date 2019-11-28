今天，一朋友反复让我关注一条新闻，我打开一看，原来说最近87家公司，被百亿级的公私募调研，并且其中60%的股票市盈率都在30倍以下。再那个朋友看来，这是一个信号，资金会从已经炒高的核心资产里离开，然后转向价格被低估的股票，在里面掘金。

腾笼换鸟，大换血大行情

然后他自己也是从各个角度跟我说，低市盈率的股票有机会，并且越说越觉得就是这么回事，然后决定马上要行动。对此，一方面我认可那个朋友的嗅觉，现在高高在上的核心资产是上千家基金抱团。但只要一跌，就是一批资金出逃，找低估的股票。那些核心资产，都是几千亿、上万亿的市值，出来一个零头，就够底下一批股票做的风生水起。后面我毫不怀疑，必然有大行情的股票出来。

但我还是提醒那朋友，冲动是魔鬼，因为在我看来，那朋友目前连股市，哪些是赔率，哪些是胜率都没搞清楚。低市盈率也好，低估也好，这些都是赔率，只意味着如果涨回合理估值，你能赚的更多。但接下来股价会不会涨，你能不能赚，并不取决于赔率。我有一个朋友，以前华尔街工作，。他就跟我说，他曾经问他的老板（一个著名的投资大师）一个股票确实明显低估了，之后多久能涨？老头当时只是耸耸肩膀，回答说，最后还是得看市场。

别被低估迷了眼

我自己的感受是，对于普通人来说，投资的胜率比赔率更重要。你股票再低估，但就是不涨，即便你可以充满信心拿几年股票。但上市公司发展几年自己不给力了。到时候照样鸡飞蛋打，并且几年的持有成本，跑都不舍得，被动的一塌糊涂。

实际，市场上确实存在很多能提高自己胜率办法，一些简单的，我下面给大家罗列一下。

一． 确定未来能增长10年，你大概率获得大胜，比如茅台，比如片仔癀，比如恒瑞医药。（要注意的是，成功判断一年增长是不成的，因为透支了一年业绩成长的股票比比皆是）

二． 大量投资者放弃交易，新股停发，市场需要重新激活时，这条A股运行20多年，几乎已经成为铁律了。道理相信，炒股几个月的人都会明白。

三． 机构资金此刻特别活跃，无论股票涨跌，都在积极参与。那么此刻的胜率一定是它特别高的。比如我用的「博尔量化交易系统」，显示机构库存在震荡中不断增加，因为机构库存本身就是对积极机构行为的量化。

这里不提倡以社保、险资等资金的增持作为判断标准，因为这些资金算的是总账，有的增持未必有有好结果。三季度社保、险资、北上资金增持的股票，涨跌实际也是各半。眼下的市场，是一个多元博弈的市场，哪一家也做不到在股市里说一不二。大家要量化自己的股票，→「博尔系统」可以自己点击此处进入使用。

四．上市公司拿出大量资金，回购自家股票，并予以注销。一般出现这种情况，都说明这家公司的生意真不错，真的是被自家人都看好。

五．具有我国特色，证金等巨型郭嘉队资金进场，并被深度套牢时。

现在，我自己看财经媒体，明显找低估股票，调研破净股票的消息，越来越多了。这种低估、破净，因为道理浅显，一听就懂，所以很容易吸引投资者去参与。但低估、破净并不能提高股票的胜率，这个认识一定要清楚，否则就反而会被低估、破净所误，因为这个股票方方面面都好，还怎么会被低估呢？







