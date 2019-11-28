早上，有好几个朋友跟我感叹世事无常，手头股票前几天还涨的挺好的，但昨天突然就长阴跌下来，实际市场有没怎么跌，他们也搞不懂。虽然说，个股上或许有偶然，但我今天看了很多股票，总体的印象，依旧是没有无缘无故的爱和恨，现在的涨跌，99%都事出有因，也都有先兆，拿博尔系统去量化，都能看到大涨、大跌之前的异动。

无常的背后

就拿几个朋友说的本来好好，突然长阴大跌的股票来说，实际哪是什么突然下跌，之前异动早有体现，机构资金早在两周前，基本就放弃了，这点只要拿“博尔系统”去量化机构行为，可以看的清清楚楚（此处是博尔系统的入口）。下图橙色代表的“机构库存”在两周前已经消失，虽然后面连涨，但震荡的股票里机构行为消失，机构放弃，就很难有什么好的结果。

而现在，这种情况真的不是一只、两只，所以才会有那几个朋友，说股市无常的感叹。但说到底，其实还是自己看不清楚震荡中股票背后的交易变化，明明积累的风险却不自知。而突然风险爆发的时候，只能感叹命运多舛。其实也有很多股票，震荡别后“机构库存”在越来越多，这种股票，哪怕跌下去，也是越跌潜力越大。

震仓，必过的一关

两位，这几天，上涨的股票上看，以机构震仓，把盘子洗干净后上涨的为主。因此震仓迹象也是非常重要。机构震仓，肯定有“机构库存”，并且是一种下做空打压，出现恐慌盘后，很快空头回补。有这一系列动作，就构成了震仓现象。而用博尔系统量化，主动的做空打压是绿色的做空主导，空头回补主导则显示为蓝色。于是构成的震仓迹象是很好识别的。

而做头的股票，就只有做空，缺乏快速的空头回补，并且跌到后面连橙色的“机构库存”都消失了，这种状态，就是机构自己跑了，典型的做头。而大家简单比较一下上面两张图就能感受到，震仓和做头，在调整的一开始，走势是很接近的，必须量化交易，区分行为之后才能快速辨别，这方面到点这里进“博尔系统”，大家自己就能做到。而看不清的话，就很容易看到别人股票跳水，自己怕了跑了，结果被震出去；或者看到别的股票回了一下又上去，觉得自己的股票也可以，但实际机构真放弃了，等了半天，从哪来回哪去了。这样的被动局面，是要尽量避免的。