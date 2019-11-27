今天市场再度震荡，上下相差只有20点。但这不是最重要的，重要的是从11月13日以来，一直都是小幅度震荡。表面上看，市场可以一直震荡下去，从5月份到现在已经震荡半年有余，但长期震荡指的是宽幅震荡，能给资金足够的运作空间。而小幅震荡从来不能长期持续的，短期选择变盘的可能是很大的，并且窄幅震荡时间越长，突然变盘的概率就越大。这点几乎就是铁律。

未来的变数，都准备好了

几乎所有的窄幅震荡，背后就是资金再做准备。有的为上涨做准备，有的为下跌做准备。而当前已经震荡2周多了。换而言之，别看现在在震荡，但后面无论上涨下跌，此刻那些机构资金已经都准备好了。并且，这种准备，交易上一定有体现的，大家可以→点这里进“博尔系统”来量化震荡中的一系列动作，实际无论向上攻击，还是向下逃离，交易特征都是非常鲜明的。

向上的变数，机构不绝

首先，震荡的时候，如果机构在做向上攻击的准备，自然会机构行为是积极的，所以拿系统量化可以看到橙色的“机构库存”在不断增加。一切是显然的，如果不是震荡中是做盘机构自己参与积极其中，横盘时间长了，机构库存肯定不会增加，而是应该递减的。

另外 “机构库存”递增，只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，可以先用“博尔系统”量化有没有橙色的“机构库存”（此处是博尔系统的入口），再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。

向下的变数，不报幻想

而有问题的股票，和可能第一个前提就满足不了，不少震荡的股票，震荡到最后，“机构库存”都量化不出来，这就说明，对于后续的发展，机构投资者都不高兴管了，那自身自灭起来，现在并不是资金多到是股就抢的地步，很可能就是失血，然后表现就会非常糟糕。

最近这这段时间的震荡中，确实有不少股票，下跌中机构库存消失了，其实这种事情也是震荡中提前准备的一部分，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定震荡中已经有动作的。所以才有本文开头说的，震荡到现在，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家用 “博尔系统”自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“机构库存”消失的股票（点击此处进入“博尔系统”），这样的股票，看到就躲的远远的。当前这个行情，要做一定择优，找有机构关照动作。



