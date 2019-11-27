早上4个点的上涨，会让很多人打不起精神。但只要眼光放的稍微长一点，就能发现，最近12天虽然一直是窄幅度震荡。但实际2900正好是5月震荡以来的中轴位置，在这个位置停留，是大有可说的。 但绝对不是某些研究机构喊的，明年有1.1万亿增量资金进场，其中还包含散户增量的6000亿。散户增量，是要众人拾柴火焰高才行的，就眼下这种德性，别说6000亿，60亿增量都不会有的。







第三次别吃亏

一般长期震荡的中轴位置，都是个股自己选择方向的位置。5月以来有过两次大的上涨，三次明显的阶段调整。在这个过程中，每一次阶段上涨和阶段调整，都给了个股自我选择的机会。调整的阶段，90%的股票会跟着调整，但反击的阶段，可不是个个股票都能涨回去。能涨回去的，数据统计也就1/3。而眼下的成交量水平多少，大家有目共睹，这种成交量的水平下，好多券商还在喊“冬季攻势”，我也只能说这又如何？僧多粥少，轮不上也白搭，甚至会倒贴。

大震荡背后的此消彼长

而现在指数又到中轴位置，这时候手头个股走掉，可能一走就涨。不走，也可能又吃一轮下跌。要是有朋友之前已经吃过这种震荡的亏，这次不要再吃了。而今天问我类似问题的朋友，我都是请他们先去装搏尔系统，再自己去量化手头那些震荡的股票（此处是博尔系统的入口）。可以说不用看多少股票，翻看十几家，自己肯定会找到规律的。

比如说，当前震荡中，为什么有的股票震荡后浴火重生，还更厉害。而有的股票震荡中一开始很强，到后面跌的北都找不到。就是因为，在不同的股票里，机构资金有着截然不同的行为表现。有的震荡中量化出橙色的机构库存越来越多，说明机构越来越积极的参与震荡，自然这种震荡，更容易突破向上，就像下面图里的股票那样。

但同时，也有一些股票正好反过来，震荡中，机构库存反而消失了，说明机构逐步放弃了这个股票。这种股哪怕反弹再快，往往最后还是下跌。这种前车之鉴，不胜枚举。

并且，不仅仅宽幅震荡的股票如此，即便是进三退二小幅震荡的股票，同样差不多的走势背后，机构行为的区别巨大。有的就是橙色的机构库存越来越多，而有的机构库存就是逐步消失，最后股价都跳水。

所以说，指数一旦到中轴位置，股票的路可就大不同了，大家手头股票，是走通天的路还是走挖地的路，决定权不在我们手里，而在机构资金手里。眼下大家手头股票的机构动作怎么看，上面已经说了，拿搏尔系统多去量化，没有的就→点这里进“博尔系统”自己量化，这是很方便。看清之后，节省了大把自己琢磨纠结的时间。有这些时间，少花这些心思用在其他地方也好的。而中轴位置上方向做对，操作合拍的话，后面无论涨起来，还是跌下去，都是白捡了。







