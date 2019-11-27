年底从来都有风雨，而今年的风雨显然更大。大家看看拆借利率就清楚，最近拆借利率一直在上。最后一个月，银行各种拉存款，好几个私募的朋友已经主动卖股票，去存银行去了。问他为什么存银行，跟我说短期利息太诱人，8%不算啥，都有开出10%了。这种基本都是无风险收益，他不去做就有其他人做。所以前几天就把赚钱的那些核心资产股给跑了。

抛股抢白赚

经他这么一说，我倒是在想，怪不得那些核心资产，前几天跌的那么猛。敢情资金又看到新的财路了。但这还没完呢，那几个私募都表示，要是还有资金需要，那哪怕手头那些没涨的，也先卖了再说。而当他们这么说的时候。我就问了，如果没怎么涨的，最近在震荡都要跑，那么，这些眼下调整、震荡的股票，岂不都要破位下去？

结果人家说也不全是，他们抛股票也噶苗头，跑一点同时看情况，如果抛的时候，明显有其他机构愿意买，那他们也不跑了，因为这种股票有人做，跑了很容易就被轧空，一跑就涨他们也不舒服。但如果抛一点结果是带出了更多的抛盘，那这样的股票，一定要早点跑，跑晚了就不划算了。

而经他们这么一说，我觉得大家就得多注意后面一段时间里，震荡、调整股票的机构行为了，而这方面我已经用“博尔系统”量化机构行为，很长一段时间。因为已经很明显，震荡的股票，后面就是马太效应，有机构照顾的，不但抛盘不会大，还有机会一起做上去。但是如果没有积极的机构行为，很可能雪上加霜，跌起来没心没肺（此处是博尔系统的入口）。

一个月的回流潮

不过有一点，也值得大家注意，由于是年底结账造成的，利息提高，一到新年，基本就不这么紧张了。那些资金都表示，出去的钱肯定都要回来，到时候就是资金一出一进，有能掀一波行情。所以此刻股票机构愿意一直参与进去的股票，一个月之后的结果是可以预期的。





所以问我文章的朋友，这一刻，手头股票会怎么表现，也同样可以用“博尔系统”去量化一下（点击此处进入博尔系统），至少此刻有没有机构资金持续参与非常重要。只要现在有积极的机构行为，快一点的话，本周就有机会，慢的话一个月后也是不得了的。并且我自己拿博尔系统量化下来，这样的股票也是不少的，备选的股票也是足够多，就看大家手里股票是不是这种状态了。