今天，和一个广东的朋友聊天，他开了一家做照明电器的厂，开了20年了。炒股票做的还不错，最近还要加钱进A股，问了一下他打算加多少，大概是2000多万，并且他还有一批朋友也会加钱进股市，几百万到几千万的都有。

这些资金是柱石

投资加钱的原因，企业家的眼光，和普通人还是很不一样的。一方面，他自己开场，做照明的，一个厂1000人，真不算小了。但他跟我说照明行业不好做，外国商人把利润算的死死的，卡到你小数点后两位。也就是照明设备这东西，我们发展了几十年，欧美国家因为没利润，放弃不做了。而拉美、非洲国家，配套的设备体系跟不上，做不出来或者做出来性价比很低，我国的产品有竞争力，老外必须用我们的。所以他才维持现在的规模，没有收缩，但再扩张，真没这个动力了。在他朋友眼里，他绝对属于拿得起放得下的人，但开厂不容易，现有的规模上，产品研发、产品销售、售后服务，以及各类人事、财务等等，已经忙的焦头烂额。

但股票，他很看好，因为他所处的是传统成熟行业，深知这里面的酸甜苦辣，但上市公司里有太多处于新兴行业，高利润行业，看到过这些行业里太多的经济奇迹。他经常和他们的一群老板朋友讲，他们买股票，也是让自己个人无法摆脱所处行业的现状下，让自己的资产，做个升级。

我就教他一招

听到他这么说，我就跟他说，可以去用“博尔系统”量化。我发了他一个链接，让他看。眼下行情，主要的问题不是没资金，而是股票3800只，不会都涨。行情上涨的时候，或许还是多数股票都在涨，但一获利回吐出现，很多股票就跌的特别快。所以这这段时间里，获利回吐主导的状态，你要特别的注意。在本周下跌之前，上周获利回吐已经主导已经是预警了，而这种预警，之前是出现过很多次的（博尔系统可以点击此处进入）。

然后我继续跟他说，接下来，上涨并不是难事，但获利回吐主导（黄颜色）的时候多注意，套的一塌糊涂的，过不去心里这道坎，也就罢了，今年新进的，一定别看到涨起来，就一定等一波大牛，否则后面套牢也没准。至于个股的操作，还有注意个股里的机构行为。这点大家自己去用“博尔系统”量化，也是要注意的。

借力的腾飞

当时，我也在想，我们国家里，像那个老板这样的人也是非常的多。或许主观上他们只是为了个人和家庭有更好的生活，客观上却为国（纳税）为民（出薪）作出了贡献。但也因为时代的进步，自身也已经是奔6的年龄，继续发展自己的事业，有很多阻碍。他们相信长江后浪推前浪，相信那些公司能够上市，就是因为那些公司代表了更先进的生产力，而得到资本的青睐。而他能够通过买这种公司的股票，有机会大赚5倍、10倍，用自己这一代人积累的资本和眼光，去购买下一代的精力、知识与创意。





这几十年里，很多人积累了大量的财富，他们所需要的股票投资，不是为了赚几百元的小菜钱，而是能让自己的生活改变。为此他们愿意几十万、上百万投入股市，并且宁可承担几十万损失，自己更加勤奋干活，A股的运数就在于此。但股市是博弈的，不能如多数人的愿，所以伴随着老龄化、财富积累的发展，当沉淀下来的筹码越来越多，博弈也会越来越激烈。大家自己用“博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），就能发现现在很多股票，包括大家手头的股票，就像上图那样，涨涨涨着，“机构库存”就会消失，股价就会跳水，就会一波三折，就会给投资人一个一波行情赚三波钱的机会。当然机构库存如果持续增加，那么就算有几天调整，拿着就是了。



