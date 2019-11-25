今天20点的上涨，却无法掩盖，一半股票依旧在跌，也无法掩盖茅台、酱油、医药等一批股票的集体调整。同时这种行情里，很多朋友问我对后市的看法。我的回答是“虽然我们不知道结果，但我们尽量去做对的事情。”

相同的景象二度上演

现在媒体上，不停的在说“核心资产”这个概念。让我不得不想起2018年1月份的时候，也不知道，从哪冒出一批“权威”，大谈特谈“二”是‘西瓜’、‘主流’，而‘八’则是‘一把芝麻’、‘非主流’”。并号召广大中小投资者审时度势，果断抛掉“小、新、差”股，去买大盘蓝筹股和白马股。

结果，两年下来，到了2019年11月，大蓝筹扎堆的上证50指数和“小、新、差”扎堆的创业板指数，实际表现水平是几乎差不多的。而当时，就有很多机构里的做盘者，主动跑掉了大蓝筹，在“小、新、差”里找机会，并且至今他们也不觉得当时的选择是错的。只不过由于2018年的各种不配合，从蓝筹出来的资金没有去小盘股。但即便如此也没比当时拿蓝筹来的差。

资金腾挪，天翻地覆

而此刻，似乎行情又给了一次大机会，以“核心资产”为首的蓝筹股，当前出现集体回落，而这种集体回落，显然说明有大量资金离开了核心资产，他们会重新选择。而现在“核心资产”的市值是绝对巨大的，哪怕里面出来一个零头，用到其他股票上，都能让一大批股票涨的飞上天。对于这样的变化，拿天翻地覆来形容也不为过。接下来的一段时间就是机构呼风唤雨的日子，有机构进，各种好，没机构进，各种衰。而大家盯机构，可以用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口），尤其是量化机构的库存，因为大资金一旦腾挪，股票里的机构库存，一定会变化的。

掀浪的股票

大家去量化，橙色就代表“机构库存”，主要是盯他的变化。真的一个股票，机构看中要买，不会只有上涨时才买的，很多下跌的时候、震荡的时候就已经买了，这样的股票，前些天机构库存就是增加的，就像下面图里的股票那样。

眼下由于之前的反复震荡，让普通投资者都趴下了。所现在机构库存增加的股票，可以说是想涨就涨。大家手头股票是不是这样的，一样可以上“博尔系统”量化清楚机构库存（点击此处进入博尔系统）。量化出来机构库存增加的股票，恐怕就是大资金最近腾挪的对象。接下来只要行情继续钩头，10%的收益可能就一两天有，20%估计一两周也到了，再多，运气好点也有。

两种状态，当前捉急

然后，还要提醒的就是，有些事情，除了不吃眼前亏，日后亏也别吃。反复提醒，眼下的资金规模，做1500只股票足够了，再多也不过来，一定先边缘化，等有更便宜的机会在做。所以，后面腾挪出去的股票，肯定有问题，没有机构进场的股票，同样问题很大。下面图里一个是库存从下降到消失，资金腾挪出去的股票。另一个是怎么折腾，都没机构库存增加的股票。结果最后都砸盘下去。图没有多放，实际这样的股票，最近实在太多。

所以对于周一这种钩头向上，后面的行情多半有腾天巨浪，大家也可以→到点这里进“博尔系统”，自己去量化一下机构库存的情况。那些值得抄底，哪些还要观望，很清楚。很明显，现在在蓝筹里的资金之前的操作节奏是一做大半年，那都是巨鲸级别的。这样的资金在年底这个结账的时候一有进出，好的股，坏的股，差距恐怕短期内会比10月、11月的前几次上涨都大，大家多多注意，善加利用绝对是好处很多。



