眼下这种行情，恰恰出在一个多空平衡的市场里。这种情况下，只要稍微有点观察力。白送钱的机会是有很多的。而这句话一写出来，肯定有很多朋友不同意，因为从感官上讲，此刻行情是低迷的，哪怕指数上涨，实际更多的股票在下跌。

威慑空头

但抱有是这种观点的朋友，实际是没有把行情仔细分解看一下。眼下不利于多头的原因，就是“核心资产”类的股票，空喊口号，应者寥寥，所以集体调整了。但有利的因素也不是没有。这两天银行、两桶油带头上涨，这就是一种对空头的威慑，空头想做空，先想好了，现在这种成交量的水平，完全是可控的，你想一路做空下去，我只要拉一下银行股、两桶油，不用动用多少资金，就能把指数给坐上去。让空头失去做空的大环境。

于是，这个市场就是一种平衡，而平衡的市场里，只要某一个因素在局部打破平衡，那在那个局部，找机会的资金必然汇聚于此，短期涨幅堪比牛市。比如，当前的钢铁股就是如此，螺纹钢上个月有明显的涨幅，于是一旦被看上，股价就涨起来了。

借题发挥和下一个借题发挥

表面上看，在核心资产、大消费如火如荼的时候，涨钢铁绝对属于冷门。但钢铁股大批跌破净资产，股价的表现，与其历年的利润堆积，并不匹配，上涨也不是没有道理。只不过前段时间一直没做。这几天做了。只要你自己去量化交易（点击进入博尔系统，直接可以量化交易状态），看看所有钢铁股上涨钱的共同特征，直接就清楚，当前市场，、该注意什么样的交易特征，能有立竿见影的效果。

下面图里就是两只钢铁股上涨前的交易状态，非常明显，都有连续的空头回补主导交易（蓝色）。一天回补可以说是散户的冲动，两天回补可以不注意，连续三天以上都在空头回补。又是一个显而易见有价值的破净股，那么你说这种时候谁在回补？

而在连续回补之后，借题发挥的反击难道不正常吗？我国市场是一个大市场，大市场就有大的容量，个就有此消彼长的波澜。一个小市场里，可能经济一回落，各行各业都得回落。但大市场就未必了。这点应该也是投资者的幸运。至少好几个今年业绩很好的私募、公募的朋友，都很感谢我们这个大市场。

不要被局限

同样现在市场，钢铁炒完后还会有其他热点吗？显然肯定是有的，这不取决于我们怎么看市场，而是资金的大格局决定的。房价被严控，股价也是多年不涨了，试问庞大的资金如何保值？不局部做出行情，还有什么出路？

很多股票一跌下去，就是机会一大把。只是你要看清股价下跌背后的交易状态，如果不是空头回补持续，而是绿色的做空主导持续，那结果就完全不同了，这方面的前车之鉴也是太多太多了。





眼下赚不到钱，觉得股票难做，主要是也就两种问题，一种是被“核心资产”局限了思路，以为除了核心资产，其他啥都不是。另一种，看不清交易上的改变，被走势涨跌牵着走。前者需要自己拓宽思路。后者就需要大家自己用“博尔系统”去量化了（这是博尔系统的入口）。



