上周五2900一线跌破，那么周一显然就考验10月以来，2900点这个震荡下沿的吸引力了。这种时候，我是和不少朋友说，眼下行情走势不用太在意。一是因为这种横盘1个多月的走势，所有人都看到了，并且多数人看的结果也都差不多，就是横盘，那么看的都一样的情况下，看走势的价值是最低的，甚至是负的。二是，最近的震荡，非常频繁，是很难猜测的，就像10月初，谁猜到会横盘1个多月找不到方向？当时很多人都想着三下五除二，冲过3000点，但实际都错了。

两点提醒

所以对于行情的提醒，有两点，一是当大家观察结果一致时，所看到的就是无用的，以此做决策，大概率与其他人趋同，而趋同必错。二是，此刻应当忘记走势，理清自己要什么。入市是为了赚钱，但赚钱只是结果，为了达到这个结果，所要坚持做的事情，才是要紧的。而这方面，昨天和很多朋友讨论过，就三个，。一是“一个好股票，闭眼拿着”；二是“一个好时机，安心介入”；三是“一股大资金，能跟着做”。

不看走势，看行为

而昨天的文章里，说了如何看到一股大资金，再去跟着做。具体大家可以用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口）。然后不用看走势，就是看行为，机构资金的行为看到了，方向定了，怎么都好做。就像下面图里的股票，橙色代表“机构库存”，量化的是积极的机构行为，下跌中、横盘中，机构行为越来越积极，自然是机构看好这个股票的表现，一目了然，这样的股票当然能跟着做。

一个好时机，安心介入

而中午的时间里，就是再说如何做到“一个好时机，安心介入。”自然，眼下市场由于是窄幅震荡，这种时候，如果要有机会，也一定是机构资金制造的。因此机构库存同样不可缺少。但，有机构也要看清机构的动作意图，震荡中，对于有些机构来说，就是在悄悄撤退，但也有不少，就是在洗盘。而有洗盘行为股票，上涨的机会就大了很多。

对于机构洗盘，走势上或许是千奇百怪的，但交易行为特征都是一样的，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。

眼下震荡中，出现这种洗盘特征的股票也是很多的。大家手头股票震荡的话，也可以点这里直接进“博尔系统”自己去量化，有没有反复洗盘，这种迹象出现了，涨起来很容易，即便市场接下来出现横盘破位，大盘指数跌下去，它都能抗一抗。同样，因为反复洗盘，会洗的比较干净，一旦打算做了，涨起来也会很快。行情一好，先涨起来，就是这种股票。而这种震荡，对于很多股票来说，现在就是在一次次的反复洗盘，但一次、两次、三次洗盘之后，越洗后面试盘向上的可能就越大。大家要是看到自己手头股票，横盘中有了多次洗盘，很有机会短期内就涨一把上去的。



