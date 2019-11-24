虽然是周末，但是做媒体的就是这么悲惨，一样要干活，约了浙江的几家私募谈明年给我们做专栏的事情，人家很直接告诉我，不考虑这事情，因为明年会很忙，我说是不是对明年的期待很高，人家说都这么熟了也不藏着掖着，压根没有这想法，只是当市场风格转换的时候，新老热点都可以做，属于通杀阶段，按他们的说法，这种新老交替是最容易赚钱的。





借钱的行情要还

我借这话题问问他们对行情的看法，人家说明年肯定有增量，但是不会比今年多多少，所以无论是资金面，还是个股行情，都只能是局部的，这也是最符合所有人利益的，我心想那些老百姓的利益谁来保障，但这话只能在博客上吐吐槽。





我问是不是因为钱不多，所以年底要还钱，结果就把行情整的萎靡不振？人家说这种可能性也是有的，他们的钱也有到期要还的，而且现在借来的钱能给你放一年就很好了。





所以这就对目前市场的下跌来龙去脉能搞清楚了，后面只要趋利避害，一样可以踏准节奏。我从量化角度去分析当前市场的交易行为，发现也和这种说法是不谋而合。如下图，黄颜色代表的是“获利回吐“主导，所谓“获利回吐“就是资金赚钱了兑现利润的这次就是3天前，出现了获利回吐主导，进而引发了下跌。并且这真不是什么新鲜事了，从4月份开始，这大半年里面出现过，9次获利回吐，都引发了下跌。

看了上面的图，大家估计也有所感触，这就是市场交易行为自身的规律。清楚之后，日后看到了回吐，提前走。行为量化的好处就在这里。不需要等到看到下跌才考虑要不要走，而是之前已经有提醒可以提前两三天做准备。









重要的是回吐之后





所谓“连空”状态，就是拿博尔系统量化，股票最近有连续的、反复出现的做空力量主导，这种状态说明做空的力量是很强的，愿意反复做空。于是这种状态下，股价都是很难涨起来的，偶尔有涨起来的，由于之前在反复做空主导，昙花一现的很多，真正能V型逆转的很少。但“短空”状态就不一样了，做空力量只有一两天，还很弱。然后就开始做多了。这就说明，给空头机会，空头都威力。那自然就没啥大问题了。









赤橙黄绿青蓝紫













掘金没错，但别用手刨





再形象点说，你天天盯盘，每一笔交易都不拉下，你也能看到，某一笔抛盘特别凶猛，一下子砸掉好多接盘。一笔笔的记下来，回头你也能分析出这股票今天抛盘是不是很凶，但代价是累的你自己会流眼泪。量化一下，做空主导微弱，做空主导强悍，清晰明了，效率不止提升多少个数量级。







