今天做了一个简单的统计，过去18年（2001年开始）上市的1050家个股中，到2018年，年化回报率超过10%的只有5%，其中超过15%的只有2%的个股，这就是现实，也是对今天行情最好的注解，这依然是一个狼多肉少的格局，利益交错，自然是纷争不断。虽然窈窕淑女，君子好逑，但多数时候是求之不得。同时，最近每周到周末都有比较大的消息出来，并且对周初行情，都有影响，所以也要特别注意的。

2900的深意

行情在2900点位置又一次刹车，这个位置可上可下，而最近很长一段时间围绕着2900点附近反复震荡，意欲何为？当然是等人犯错，原因前面就说了，谁让狼多肉少，当然这种等人犯错，也并不是被动的等，前两天连续上涨，资金空翻多进场的非常多，这里面机构资金同样多。现在又回到当天的位置，试问那些进场的机构资金，此刻是否已经没有什么盈利了？还在这种位置徘徊，谁能说，没有机构在制造假象，误导他人出错？因此，此刻机构摆龙门阵是大概率，一旦做反，就是买也是错，卖也是错。

破位、突破假象多

通常现在犯错，走势上，往往集中在破位和突破上。相信现在很多机构资金正在有意制造破位和突破，而大家自己“博尔系统”，然后去量化一下交易，这种有意制造的涨跌假象，可以看清楚的（ 点击此处可以进入博尔系统 ）。

如当前市场，很多股票就是大幅的震荡，有的震荡突破了上去，但你以为他好了，你就上钩了，后面突然跳水下来。同样也有不少股票，看似已经跌破位了，但如果有人觉得他不好了，也同样上钩了，后面会直挺挺的拉上去。如果单看走势，肯定会觉得这种情况是在太突然的了。但实际你去量化交易，为什么会出这种情况，道理都很清楚的。

就像这两天又火了一把的光刻胶龙头晶瑞股份（300655），就在11月19日也就是周一上涨之前，股价从11月8日开始连续调整7天，看上去就是破位的架势，毕竟前面涨得够狠，但结果却是突然又涨了，回头看那7天就是引人上钩的，但如果你和我一样用博尔系统去看，就会发现该股的机构资金数据，也就是“机构库存”数据在11月8日到11月18日期间是连续出现的。

而另一方面像今天跳空低开的天喻信息（300205），该股的情况就完全不一样，虽然11月18日到11月19日，两天时间，股价连续上涨，两天都是中阳线，但是今天一个低开全都套在里面，别和我说什么消息，我就从博尔系统看到，真的就没有“机构库存”数据出现，也就是说机构行为不活跃。









在博尔系统里，“机构库存”是量化积极的机构行为，同样的大波动中，有的股票机构库存在不断增加，有的股票机构库存就是在不断减少。大家用博尔系统去量化自己的手头的股票（ 此处是博尔系统的入口 ），一样也会看到这两种情况。而当这种现象展现在大家眼前，到底是去做哪种股票，每个人都会有自己的选择，当然如果我去选择，肯定会选择参与那些震荡中，机构库存越来越多的股票。

决不能慢了又慢

机构钓鱼，其实很重要的一个手段，就是通过走势制造假象，来进行吸引或者恐吓。等自己目的达到之后，就开始收网。但往往等我们看到走势上显示出的收网样子，就已经慢了好几拍了。后面也更加被动，动都动不了。就像上面说的天喻信息（300205）那样，震荡中等“机构库存”都消失了，股价都破位跌下去了，再发现不对，要跑也得留下条大腿。





同样，要是他准备轧空，等涨上去看到好了再去追，也已经高上去了很多。而眼下的市场的基本局面，依旧是股票太多，资金不够关照到方方面面。接下来有股票涨了又涨，有股票跌了又跌，都是板上钉钉的事情，只是具体哪个股票是机构投资者要放弃的，哪个是要干活的，不可能靠猜。这方面大家可以自己→ 直接点这里进入博尔系统 ，再自己去量化。把震荡中，“机构库存”状态变化量化清楚，那么当前因为外界因素引发震荡，反而可以破局。