因为周四又小跌了一下，结果昨天刚说年线反击战的事情，结果就有朋友信心不足了。实际，对于股票的判断，会有很多办法，有些东西，不是没道理，只是这个道理，很多人暂时无法用自己的知识体系予以理解和消化。而这背后要说的东西很多，我分两篇跟大家说清楚。

莫以自己为中心

但不管自己在投资上，运用的是哪一种知识体系，有一条铁律是必须遵守的。那就是炒股不能以自己为中心，如果以自己为中心，做股票一定就是亏损。实际对于合格事情，巴菲特的老搭档芒格就讲过一个生动的故事来说没这件事情。

芒格当时是这么说的，“我认识一位制造钓钩的人，他制作了一些闪闪发光的绿色和紫色鱼饵。我问：“鱼会喜欢这些鱼饵吗？”“查理”，他说，“我可并不是把鱼饵卖给鱼的呀”。

我想炒股票不就是这样吗？咱们炒股的目的是把股票在更高的价格上卖给别人，除此之外别无其它，那我们买的股票是买我们自己喜欢的，还是应该买别人喜欢的呢？其实多数朋友都是在买自己喜欢的，无论是因为消息还是因为你觉得这家公司有成为世界级公司的潜力，其实都在“自己喜欢”的范畴之内，而回头看，那些消息也好，世界级公司也好、改变生活也好、政策救市也好、次新不败也好、核心资产也好、熊市结束论也好，这些不就是因为你喜欢，所以别人说给你听，然后从2015年到现在，一次在4000点、3500点、3200点上把股票卖给你了吗？

机构认同买人喜欢

其实这点也是业内很多朋友的共识。市场要是不喜欢，就你自己喜欢，那压根一点用都没有。所以震荡中的择股一定是找做多力量主导交易能够取得优势的品种。这个道理很简单，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化交易，就能发现，要连续涨，一定是大伙一起做多的股票，都是红色做多主导。