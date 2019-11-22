昨天的行情，因为好不容易再下跌后有了两天反弹，结果有两天下跌，导致指数又重新去考验年线。于是有朋友害怕，即便指数这一波跌不下去，但自己手头股票又破位下去。但我和那些害怕的朋友说，对于股票是不是破位，不要看的太重，现在就是所怕不同，所赢不同。

所怕不同，所赢不同

对于“所怕不同，所赢不同”，那几个朋友一开始也不明白，我就跟他们解释。现在的操作中，我和他们害怕的地方并不相同，他们害怕破位，但我根本不怕，因为反复震荡之，等看到跌回去破位再怕，也不用怕了，跑都没机会跑了。我所注意的，是此刻拐头之后，机构投资者的态度。这点其实大家也可以 点这里进“博尔系统” ，自己量化交易，同样能把机构的态度，和动作量化清楚。

所怕不同，态度定胜负

即便之前1周的上涨，其实每个股票交易背后机构投资者的态度就是不同的，有的股票上涨中，拿博尔系统去量化，橙色的“机构库存”非常明显，由于“机构库存”是对机构积极动作的量化，有机构库存，显然是机构投资者此刻有明显的动作。不管这个动作只做多还是做空，但要股票涨上去，没有动作是一定不行的。











有些股票这两天跌的很快，其实量化一下就清楚，涨着涨着，“机构库存”消失，这种状态下，未来股价怎么走或许不知道，但至少机构的态度已经很明确了，“机构库存”消失，不是机构不管，就是机构逃跑。而大家自己的股票有没有这种危机潜伏，可以 点击此处进入博尔系统 ，查询「机构库存」，然后自己去量化。





所赢不同，动作定成绩

而要在股市里赢钱，除了有机构，还得看清机构动作，这点可以进一步量化“主导动能”，看股价被什么交易力量主导。如果主导动能显示绿色，就是机构动作导致交易被做空主导。如果是蓝色，则是被空头回补主导，机构在回补。如果是黄颜色，就是获利回吐主导，机构在回吐。而此刻即便有机构有动作，但动作如果是获利回吐，还是得小心后面的变数。但如果是空头回补，这种下跌，就又有便宜货了。

上面图里的股票，蓝色就是空头回补主导，很多时候机构回补，但股价还是照样下跌的。我当时也发了不少股票的图给那些朋友，跟他们说这种情况下，下跌不是去担心，而是考虑是不是肥肉上门。大家股票也是一样的，先上“博尔系统”去量化（ 此处是博尔系统的入口 ），把有没有“机构库存”，哪种力量在主导交易，都量化出来了，手头股票即便此刻下跌，但很可能就是肉。