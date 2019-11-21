《10大从未有人提及的误区》系列，已经一口气写了很多篇了。虽然今天很忙，但这个误区，我有很强烈写的冲动。起因就是，今天一朋友跟我说，过年前要大赚，宝还得押在“核心资产”股上。并且拿出某大V统计的数据，从年初看到现在，几乎所有核心资产均获得了高额回报，平均涨幅超过60%。这些表现，胜过了16%的上证，29%的上海50，33%的中证500。

投资圣杯误区

然而，我是用量化的眼光审视市场。而量化投资的研究中，早有研究机构，对国外30年股市，国内25年股市做过统计，没有任何一个策略，能够持续两年，成为最佳策略。股市就是这么神奇，当你觉得你拿到的投资的圣杯时，最终你会发现这杯子里几乎已经没有了一滴美酒。

曾经2007年，买入中国是一个成功的主题投资，但2008年之后，这个主题里的牛股，多数都被边缘化了。曾经2015年的神创板，但后面一年开始，跌的最凶的就是那类股。曾经次新不败给成为是游戏规则的红利，但2018年回看，能跌掉80%的股票，一多半都是曾经的次新不败。曾经2017年股票蓝筹股，无论大小都被疯炒，但2018年集体歇菜，腰斩的无数。即便是前不久的2019年1季度，最佳策略就是买入并持有，做波段。但到了下半年，再买入并持有，做波段？十有八九都是坐电梯。

那么，下半年开始被普遍接受的“核心资产”概念，确实涨的好，但是接下来买入“核心资产”还会是最佳吗？至少前几天沟通的不少机构里做的朋友，最近他们不断去调研，但是，他们的调研对象，显然都不是市场认为的“核心资产”。

反着来也不行，请重视共识

然而这还不是最大的问题，更大的问题是，这个市场的聪明人很多。他们会反着来，但依旧失败，就如同2018年初，太多机构都意识到不能蓝筹了，因此资金大腾挪，改做已经调整很多的中小创股票。但结果能整个2018年，中小创依旧是跌成了渣渣。原因就是，即便中小创股票，在一个机构投资者多元化的市场里，也没有哪个机构，能凭借他的一己之力个，呼风唤雨。









也正是由于如此，才有在2019年时，有个私募的朋友跟我说，如果早听我的建议，也拿博尔系统去量化股票，2018年也不会输那么多，2019年也能赚的更多。而之所以能这么说，显然也是认同了博尔系统，量化机构行为的能力。而这方面，大家也可以自己去量化， 点这里进入博尔系统 。





而解决机构资金是否达成了积极行动的共识，也是很直观就能看到。比如说，「机构库存」数据在不断的提升，哪怕当前股价还在下跌。而真正机构资金都打算做的股票，无论是涨、是盘、是调整，橙色「机构库存」数据，水平一定是不断提升的。炒股不基于量化数据对交易行为的展现，那再好的思路也是空的，很难在买卖交易上踏踏实实的落实下去。

围绕年线说两句

另外，再多说一句这几天的市场表现，实际就是年线上的反击。如果觉得周三下跌，行情又弱了。实际你可以对比一下之前年线上的表现。2月份直接过年线，强烈做多的自信体现；8月份就是跌破年线后的反击，而最近两天，也是跌到年线后的反击，别看周三跌了不少，但是比起之前跌破年线后再反击，这次打到年线直接反弹，谁更强？所以因为看到下跌，就觉得行情很弱，那很可能又看走眼了。最后还的说，大趋势明确了，操作的时候还是得足以机构共同行动这件事情，这方面，大家可以和我一样用博尔系统（ 点这里进入博尔系统 ）去盯一下。





