上午和不少朋友聊，面对当前的行情，每个人看的都不一样，捶胸顿足，说昨天刚买进去就套的。又有小小庆幸，自己的股票没有大跌的。当然，更多的是吐槽，说今天盘面上板块及个股跌多涨少，如果后面市场再次阴跌下行，权重题材齐跌，还怎么看。

涨跌推演

对此，我是笑着对那些吐槽的朋友说，他们说的，基本上全市场的人都看到了，于是结果就两个，一个结果是，全市场都看到的，都觉得弱，很容易就变成错觉，后面市场反而好了。而另一种是，市场趋同，都觉得不好，没人买，很快加速下跌，但鉴于市场位置，快速下跌，同样会很快到位。怎么想，后面都不应该是慢慢熊途，而是转机将现。

所以当时我给他们一个口诀“蓝绿持续风险大，做空不跌必减仓，待到红黄交替日，波段建仓莫彷徨。” 然后请他们自己用“博尔系统”去量化手头股票的交易（→此处是博尔系统的入口），然后什么是蓝绿持续风险大，我接下来详细解释。

蓝绿持续，风险酝酿

任何股票走势都是波动的，所以做股票的一个重要的难点就是，上涨途中的拐头调整，和下跌开始时的做头走势上是差不多的，但两者蕴藏的风险大小是完全不同的。如何区分，量化交易的方法就是对比交易状态。一个调整中蕴藏很大风险的股票，他的交易状态往往是做空主导、空头回补、然后继续做空主导，这种状态意味着，空头做空之后想买回来，然后一看不对，再继续向下抛出，这样一次又一次反复，做空动力是源源不断的。由于做空主导在博尔系统中，显示为绿色，空头回补主导显示为蓝色，因此叫做“蓝绿向下风险大”。下面这些从大涨变成大跌的股票，交易状态上都是“蓝绿持续”。

大家自己手头的股票，如果这几天在下跌，也可以用 “博尔系统”，自己去量化手头的那些股票（点击此处进入博尔系统），是什么样的交易状态，如果量化出来是蓝绿持续，风险肯定是大的，那持有就要有在这个股票上，资产快速缩水的准备。或者，赶快做了断。因为一开始损失还是可以承受的，但“持续蓝绿”的状态延续下去，越到后面越被动，到最后想割都割不动。

掘金没错，但别用手刨

形象点说，你天天盯盘，每一笔交易都不拉下，你也能看到，某一笔抛盘特别凶猛，一下子砸掉好多接盘。一笔笔的记下来，回头你也能分析出这股票今天抛盘是不是很凶，但代价是累的你自己会流眼泪。量化一下，做空主导微弱，做空主导强悍，清晰明了，效率不止提升多少个数量级。

或许这次调整，又能挖一轮金子，大家可以选择用手刨，刨的满手泥，也可以选择用铁锹。这都没有问题。问题是如果你的手没别人结实，或者别人已经用铁锹了，你还用手刨，等你刨的满手是血时，人家早就把金子挖了，那时候就亏大了。这也是我让大家早点去量化的原因，大家自己用“博尔系统”去量化（此处是博尔系统的入口），今天下跌股票，做空主导的强弱、多寡，一眼就能看清，量化效率高，速度快，在这种频繁波动的市场里早看清，赢面一定就大。