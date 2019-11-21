周三行情跌20多点是次要的，关键是有了一股杀气。之前好些朋友想不通，周一、周二还涨40多点，并且是低位上的反弹，上方又有缺口吸引，按理不至于跌那么多，并且好多股票是破位下行。但只要看看数据，之前市场横盘一个半月的过程中，刚开始两周，创8月6日，2733新低的股票不过50多家，之后两周200多家，而最近两周是500多家。可以预见，接下来即便市场震荡不破位，恐怕一大批个股也早就跌的不成样子了。

知其一更知其二

但以上这些，即便之前看到了，也不过就是一个比较仔细的投资者水平，因为这些稍微留点心，都能看到。下面要说真正精彩的东西，大家之前未必能看到。当然，此刻用“博尔系统”，自己量化手头股票交易，能直接体会到，这种忽涨忽跌的背后，实际很多股票里，机构资金的攻击、撤退的主线是不变的。抓到这根主线，管他涨了跌了，你根本不担心（ 点击此处可以进入博尔系统 ）。





腿快未必命长

比如下面两个股票，波动都是非常的大，但为什么一个大跌大涨，又大跌下去涨不上来？而另一个股票，大涨大跌，还能猛烈的再往上攻击？只要去量化一下“机构库存”，就能看到这两种股票在，机构态度上的区别。左边那个，橙色的“机构库存”越来越多，就是机构在震荡中参与越来越积极。而右边的那个，机构机构库存不断减少，到最后消失。没有机构的参与的上涨，速度再快也未必有好结果。







面对眼下这种震荡，那些“机构库存”消失的品种，恐怕根本就不用等到行情破位，就已经跌的一塌糊涂了，这样的股票如果听之任之，整个市场的做空力量都会在这类股票上宣泄，股票会跌的很惨的。自己关系你的股票，有没有这种风险，都可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下“机构库存”的变化，一旦是机构库存消失的，当然风险就会变得非常大。

更精彩的反做

而更精彩的就在于，当99%的人在看着走势，做出强弱判断时候，实际真正机构操作往往就是反着来的，所以很多股票在破位之后，去量化交易，主导交易力量不是做空，而是空头回补主导，在有“机构库存”的状态下，这种蓝色的空头回补主导，就是机构在借着破位下跌，低吸股票。



