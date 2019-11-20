眼下就是年线反击战。这次是年线、缺口都赶上了。怎么着都应该弄出点动静吧。

----------年线-----------

更何况，上周沟通下来，发现很多资金（自然是私募、公募都有）都常驻股票了，从5月到现在实际没怎么离场，这些资金是志在长远。早在今天2月份的时候大幅高开收长阳过年线，足见当时资金的对后市的看好，而8月份的时候，一把反击，非常厉害，这种资金既然还有很多在，现在又到年线位置的反击，没理由不弄出点动静。





------------反弹-----------

能折腾的环境有了，剩下就是手头股票怎么折腾了。面对多数股票当前的反弹走势，三类反弹避开，后面大家还是能够很开心的。

哪三类反弹？放任式反弹、回吐式反弹、做空式反弹

先说“放任式反弹”为什么要躲开。原因就是，放任式反弹里，没有大资金在里面积极动作，反弹就很难有持续上涨的预期。在我用的博尔系统中，对大资金的行为，可以量化成两类，一类是机构行为，称为“机构库存”，一类是游资行为，称为“游资动向”。而有些反弹，“机构库存”、“游资动向”都没有，那么无论是做波段也好，还是做短线也好，多没机会。下图大家一看就明白（此处可以进入「博尔系统」）。

----------回吐----------

而当前问题反弹中，最多的，应该就是回吐式反弹，所谓“回吐式反弹”就是指刚反弹一天就获利回吐主导，这种状态明显表示，这只股票里的资金，急急忙忙想逃跑，自然很难预期它后面的反弹能走多好。手头股票，大家开盘之后吃不准的，一样可以自己去量化，博尔的手机版（从这里直接点击进入）都是直接能装的。

比如很多股票，之前也是明显下跌。市场表现良好的时候，也同样走的很差。原因就是反弹之后，立刻获利回吐，并且还不停的回吐。大跌之后刚反弹，哪来那么获利盘，而这种情况下第二天就获利回吐，自然短期就很难强了。







相比之下，那些有力的反弹，走势上可能也在回落，但交易上做多主导（红色）十分明显，这就意味着即便下跌都是做多力量大。大家自己有关心的股票，就自己去量化交易，自然会清楚这两天反弹的别后，是做多力量积极推动，还是一反弹就回吐，前程反弹预期会很好，而后者自然要早做处理。