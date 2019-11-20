知道我在财经圈里面小有点名气，所以也有些朋友经常问问我如何涉足这块，昨天有个小孩做了一份财经名家的观点汇总，发给我看看，我一看乐了，四家看多，四家看空，我说你这让看的朋友如何是好，到最后也只能听自己内心的呐喊，那大家猜涨跌都是一个水平，老巴这方面有过很经典的结论，和猴子扔香蕉一个水平，哈哈。

不过我注意到，几乎这些名家对于这两天涨起来其实都是有种出乎意料的感觉，所以才会产生分歧，既然分歧，必然后面也更容易引发震荡，那么急涨之后要不要落袋为安呢？







不要一步步又被动

实际上，我也知道，别看涨了两天，但实际今年被套的太多了，这个问题大家很难回答，至今套着，还怎么落袋为安。但要我说，现在看上去不动没事，但后面还不动，必然会越等越被动。因为短期涨得快，必然导致巨大的短期获利，扛不住的话，随时会下来。都清楚大资金开始建仓了，而机构游资们，这个阶段，一定会利用大波动来反复做差价，而死扛不动的，就反复做电梯。到最后人家差价做舒服了，成本降低之后，顺利出逃，可就又没人管了。所以现在的操作，已经要为接下来做准备了，并非所有股票，现在都能一路抱到底。

做多惯性大

此刻，具备两种交易特征的股票，能支持续做多上涨。一种靠的是惯性大，现在已经是强力的做多，拿博尔系统来量化交易，代表做多主导的红柱明显增强。这样的股票，就算要停下来，一个多空转化的过程中，股价还能上攻不少。

很多时候，这种股票并不一定非要一开始就涨幅巨大，甚至可能一开始涨幅不大，但这样的股票，大家自己到 点这里进“博尔系统”去量化一下 ，一旦发现，就捡到宝了。但要是看到股票上涨中，做多主导的力量很弱，就得小心，当心里面的资金做多不坚决，心猿意马，一有回落就出问题。

回补弹性大

另外一种，能涨的比较持久的股票，就是连续回补的蓄势股票。今天游戏类个股继续发酵，实际这个事情早就看出端倪，因为三季度基金加仓当时也有过报道，像光线传媒连涨11天，这种闷声发大财的个股，早已连续的空头回补主导了，从10月9日开始，12个交易日里，有8个交易日都是空头回补主导，就是资金重新返场，哪怕当时股价还是下跌的，回补就是三天、四天、五天、六天的持续下去，这种迹象，在之前券商股几个月一路下跌中，没出现过，这次是头一次。状态就像下面图里的券商股一样。