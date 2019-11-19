最近一段时间，是真的很忙，有资金方面的事情，也有考察项目方面的时期，主要是两产业基金的朋友邀请我一起去考察项目，产业基金和二级市场的资本思路还是差距挺大的，之后的日子，我会给大家逐一分享，大家随时关注我的博客的。



先说说最近出去的经历，两个好消息，产业基金的资本很充足，好的投资项目舍得下重注；新的产业正在崛起，前景很好。实际上，投资股票，本质上就是投资公司，但是没有好的项目，好的故事，是玩不转的，现在这些都不缺。眼下时变、势变、谋变，科创板的设立后，为产业基金的发展提供了热土，好的退出机制会盘活更多的资金，所以我先给第一个结论，12月开始，炒股看产业基金的布局，二级市场上的牛鬼蛇神就靠边站吧。

产业攻势背后的百倍涨幅





资本市场的作用，资源优化配置是逃不开的话题。跟一些基金的朋友交流过，后面资金重点配置的对象，就是产业攻势的相关品种。什么是产业攻势？看看最近火热的华为MATEX，16999的价格，二手已经炒到了10万。基金经理不会关心，二手炒到多少。而是看到了，当苹果降价后，全球量产手机的最高端，显然是华为坐的上去。自然苹果降价，得到了总销量上的实惠。但如果华为在高价上能够维持高销量，那第一把交椅可就易手了。

而在整个产业领域，是无数家国内公司，在全世界竞争。有竞争力的公司，必然在资本市场上受到追捧，哪怕此刻他们的市值只有几十亿，但小公司爆发起来，变成几百亿、上千亿市值，不是没机会的。这得翻多少倍？哪个基金经理不心动。

在说到最近的行情，我用博尔系统量化交易10年，我的那些朋友都清楚。自然我也是和他们说我用量化交易的眼光，对市场做的判断。目前的判断也很简单明了，眼下能成功的反弹，就两种状态。

反弹的两种状态

对于这两天的反弹，能收获的也就两种。一种是之前下跌中，机构资金已经是积极参与，并且越跌越积极参与，这种状态足以说明机构资金对这个股票的看好，时机一来自然会发挥。

而另一种，前面没来得及说，就是现在也有很多股票，虽然态度不是非常积极，但人家有耐心，愿意不断低吸，低吸多了，能量也能积累足够。后面也会有毫不逊色的持续上涨。而这种状态，交易上，大家也可以也用“博尔系统”自己去量化一下交易（此处是博尔系统的入口），上周、本周中有没有持续低吸的状态，是可以直接量化出来的。

耐心低吸

低吸的状态，一方面是有橙色的“机构库存”，说明确实有积极的机构动作。另一方面是空头回补主导的蓝色特别多，连续出现多日，就像下面图里的股票那样。

其实，空头回补是一个很有意思的交易行为，它是在不断买入股票，但却不是积极推动股价的力量。一旦有了这种力量做基础，再出现红色的做多主导，转折力量就很大，就说明机构短期低吸的差不多了，开始尝试做多。这种状态，大家自己用 “博尔系统”用之后，可以直接去量化出来（点击此处进入「博尔系统」），由于空头回补本身就说明空头力量的衰减和转变，再做多起来，阻力就小，速度也容易快。

积极转折力量大

另外，再复习一下另一种机构越来越积极的上涨，因为下午涨上去的时候，这一类的上涨也是非常之多。这种上涨，比耐心的低吸，更加简单直观，就是逆转前后，“机构库存”都不断增加，这就说明机构行为，越来越积极，这就充分体现出了机构资金对股价的认可。

当然，有好就有差，同样现在这种反弹，有些股票到现在为止，连“机构库存”都没有，这样的反弹，就比较虚了，因为“机构库存”消失，本身就是机构不认可当前股价导致了，那么这样的反弹会怎么样，当然要打个大大的问号。上面两张图，对比一下，大家就清楚后面的行情会怎么发展了，行情或许还是稳稳的走，但股票差距肯定越来越大，有的拐头上去往新高奔，有的好股好还得往下走。而区别就在机构到底愿不愿意去做。但这方面，只要点这里进 “博尔系统”去量化，直接就清楚了。



