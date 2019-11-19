今天继续上涨，很多朋友此刻都瞄着行情上面的那个缺口了，目前距离那个缺口有30点的开空间。对此，我是一直劝那些朋友，目光要放大一点。30点空间，至于那么死死盯着不放吗？同时，由于跟我说看缺口怎么补的不止一个两个人。我也反问那些朋友，当多数人都看到之后，会有多少人愿意大动作吗？恐怕本来多数人就是趴下，现在更加在等涨了。

重拳当头

另外，最近和机构里做的朋友交流的很多，并且临近年底，他们也确实有动作，并且，只要他们有点动作，我就抱着打破砂锅问到底的精神，非要知道个结果不可。结果得到的答案大体差不多，他们都在换，并且从前是小换，这次是大换。当然他们换什么不能和我说，但因为我不依不饶，而他们也知道我一直在用「博尔系统」做量化，他们也经常看，就跟我说，现在换进的股票，机构行为这几天肯定都增加，你自己去量化，一定能找到。然后我去找了，确实有不少，大家也可以去用「博尔系统」的量化自己的股票（此处是博尔系统的入口），。目前交易行为变化，机构大动作的股票，一样也都能量化出来。

没钱小换，有钱大换

上面说说到的“大换”，往往是在市场预期有增量资金的环境下，机构把自己手头现有的仓位，换成攻击欲望强、大家共识愿意一起做的股票，其结果就是，哪怕股价不涨，用「博尔系统」都能量化出，橙色“机构库存”在不断增加（“机构库存”是对积极机构行为的量化）。而此刻，由于上周外围市场的大变化，肯定有对应的手段用上来，后续自然有增量资金的预期，所以很多股票，本周前几天虽然没涨，但确实出现了“机构库存”在不断增加状态。

并且在这些股票里，有些周五的时候已经发力上攻了，一切是显然的，这种被机构积极换进的股票，目标肯定是往上攻击。自己手头股票或许也在震荡，拿「博尔系统」去量化清楚，要是发现震荡中机构库存在不断增加，也是机构大换股的受益者（点击此处进入博尔系统）。

大换能开心，小换得当心

另外，还有一点也是需要大家注意的，就是现在股票3700多家，相对当前的资金规模来说，绝对是僧多粥少的局面，总有股票缺乏增量资金，这也必然导致这些就算有机构在里面，也能进行被动的小换。所谓小换，就是和自己换，先跑了，跌下来再买，自己换自己。而这种状态下，股票往往以震荡，“机构库存”就没了，然后很容易就下跌，就像下面的图例股票的状态。

眼下，很多股票都处于这种十字路口，上周五开始，急涨两天之后，“机构库存”的变化非常重要了，要是碰到开始消失的股票，恐怕就是机构放弃继续做多，情愿向下打出差价再买回来，后面如果有股票要创新低，这种股票恐怕就是最容出新低的那种。「博尔系统」上面已经说了，点这里直接进入使用。而大家自己关心的股票，没有出现这样的机构行为变化，一样可以，自己去量化。如果机构行为消失，即便行情四连涨、五连涨，也得小心，因为没底线股票，依旧是很没底线的。



