周一，刚上班已经发现有一大堆事情，一看明天的日程，依旧排满，还要和一个专门做题材、重组的人碰头，也不知道会与会有什么意外的收获，如果有的话，肯定又是一个现在还在地板价趴着，但一旦做起来，又有机会翻倍的股票。如果有朋友觉得现在作题材有点过时，这只说明对这行还不了解。很多资金并不是唯基本面是从。而是关注“利益交叉点”。包括最近我自己观察也发现，处于“利益交叉点”的股票，今天有明显的异动。

利益交叉点

什么叫利益交叉点，比方说，这个市场2017年的时候，散户、机构操作上泾渭分明。当时700元一股的茅台，散户是根本不会去碰的。但却有人却乐此不疲，因为他只要做高市值，就会有吸引新的投资者，把钱给他。因此无所谓散户买不买。但现在不同了，2季度开始市场就一直以震荡为主。震荡的幅度往往就是散户、投机资金影响的。散户要是不参与，连差价都做不成。而散户喜欢什么？显然是跌多的，低价的，于是这样的股票，就成了利益交叉点。回看最忌你的热点，太多都是低位借个题材上来的。而我用“博尔系统”去量化之后，发现了很多跌多了的股票，机构参与进去了，这是机构异动（此处是博尔系统的入口），自己去量化交易，一样可以量化出机构参与越来越积极的股票，并且，这绝不是等到大涨之后，再后知后觉的知道。

交叉点上的异动

量化机构的动作，最首要的就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，跌多了的股票，要有像样的波段反击，必然是机构动作，因此也必然能量化出机构库存。很多时候，根本不需要等到股价上涨，在下跌中、震荡中，已经能看到橙色的“机构库存”，并且还是不断增加的，就像下面图里的股票那样。

“机构库存”增加这种交易状态，在下跌中、震荡中出现，其实就是交易异动，因为常理上，下跌是越跌越没人要的，震荡是越盘越没人气的。而“机构库存”一旦增加，是反其道而行的，机会往往就孕育出来了。所以我现在自己做股票，遇到下跌，遇到震荡，都会自觉的去量化一下，看有没有“机构库存”，遇到“机构库存”增加的时候，我一定会非常关注。大家自己的股票最近震荡或者走弱，也可以点这里进博尔系统，再自己去看一眼，是不是机构动手的股票，一看就清楚。

价值，不可言说

如果大家量化出来，“机构库存”是下面图里这种消失状态，那就不怎么灵了，因为“机构库存”消失，横盘的时候，说明机构也不做了，反弹的时候，也是机构不认可。和上面图里的股票再一对比，再清楚不过了。类似的股票我在博尔系统的讨论区里也说了很多，想多看看好股票的，也可以在那里找我贴出来的股票。

最近这行情，有朋友问我此刻用博尔，能带来多大的价值。这个我真说不好，很多时候，看清了状态，做出正确的选择，其价值有多大，是很难估量的。自己直接点这里进入博尔系统，自己用了，也就清楚了。我能说的是，至少我09年用到19年，博尔也13年了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。

此外，后面明天碰头那个作题材的朋友，有什么收获，我在博客里也会继续记录下来。