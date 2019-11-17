周末晚上，好多朋友问我，这次央行不再提控制货币总闸门，是不是后面资金有机会宽松。这样上周做空的人，可能下周要被轧空了。对此，我是笑着和那些朋友说，未来谁都不是神仙，都不知道，没必要觉得做空的人一定会被轧空，当然即便做空的人，下周看到下跌，也不用得意，每每当自己像弥勒佛一样笑股市里的众生百态时，小心自己也正在被别人所笑。

之所以这么说，因为周末的时候我自己用博尔系统量化了一下交易，发现别看这两天确实很多股票又跌了下去，但很多股票的机构库存是一点没有减少，并且在调整中还在增加，这时明显的异动表现。这说明机构资金面对调整是越来越积极的参与，而这种状态是要出大机会的。大家自己的股票，也可以→点这里进博尔系统去量化。机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但拿博尔系统的来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，很容易很快从丑小鸭变天鹅，就类似上图的那种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

失望时别忘了看看机构库存

真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，这就意味着机构已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。





但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先用搏尔系统量化，看看手头那些自己觉得走弱的股票，→点这里进博尔系统，然后重点就是“机构库存”到底是否能量化出来，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。