到年底了，最重要的就是拜访大客户，虽然做我这行的，圈内的朋友都会给点面子，但是今年基金们的收益很好，所以明年的预算，公司也调高了目标，现在各大门户都在抢广告资源，所以我这边压力也不小。趁着周末去拜访了两家公募，很自然就聊起接下来的打算。





人家说，他们的结算已经提前做完了，也就不去蹚排名浑水了，我说你们倒是清风啊，人家说根本不是，现在基金经理抢手的狠，就算不排名给的钱也不少，但为了稳定人，钱都是分2-3年发，所以根本不是捞一笔就跑的节奏了，不存在为了排名你死活我。所谓的排名大战，那都是媒体的噱头，举个简单例子，真要是排名大战，茅台就不会创新高了，只要有人砸，就很容易引起连锁反应，而且买茅台的极少有散户，一手10万，不是谁都可以买得起的。





后来聊到接下来的打算，他们说现在被媒体说的好像盘子被我们控盘了一样，实际现在利益方很复杂，所以只能是不断的折腾，这也是最最基本的建仓手法，反正先做起来，起码现在不是高位。给诸位看官分享这段，就是因为周末一跌，问我的人很多，究竟接下来怎么办，我就想问问大家两个100点的问题。





两个100点

如果接下来行情涨100点，大家会走吗？我想多数人不会走，因为如果100点涨上去，说明市场强了，还能看高一线。如果接下来100点跌下去了，大家会走吗？我相信也不会，因为觉得行情也不是坏到哪里去，如果跌100点怎么能走呢？





所以真的就是涨也不动，跌也不动，这种听天由命的炒股态度，哪次有好结果的？更何况，现在几乎趋同，都是这种想法。其结果必然是个股天翻地覆，大大超过守仓者的预期。所以当时，我是请他们自己去用一下「博尔系统」，去量化一下交易，面对当前这种行情，机构资金听天由命，只会更加翻江倒海，所以把机构行为量化清楚了，就知道此刻该动什么，不该动什么（点击此处，进入「博尔系统」）。







什么不该动？













什么必须动？

对于后面行情的动作，如果手头有些钱，想补仓，或者轻仓的想在买点，那节前的调整就已经带来了机会。但首先注意的就是「机构库存」不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。大家自己拿「博尔系统」量化起来，不管手机版、PC版，都一样可以用的，先解决眼前的问题（此处是「博尔系统」的入口）。









有些事当断则断

刚才说了，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都没有了，后面是好不了，该走还得走。







