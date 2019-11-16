周末，和不少朋友讨论下周的走势，不少朋友都盯着本周上面2949那个缺口呢。从之前半年的市场表现看，这样的缺口一两周里总会补掉的。但我判断是，2019年还有一个半月，然后就是2020年的一季度行情，在未来的几个月里，有行情大概率，会是一波行情赚三波钱，后面的行情，欢笑和泪水都装不下。

20元的面，几十万的钱

之所以这么说，也是有感而发。昨晚我因为公司里的事情，干到凌晨。于是到公司附近的面馆里叫了一碗牛蛙面。这家店，我也是经常去吃，和老板也挺熟了，我叫了一碗牛蛙面。凌晨面馆也快收工了，老板自己还是一碗青菜面。我就和老板说，每次晚了，看你吃的都是青菜面，也该对自己好点。结果面馆老板回答我，说牛蛙面35一碗，青菜面12元一碗，他吃青菜面，就觉得多赚了20多，心里开心。要是吃牛蛙面，就觉得自己少赚20元，不舒服。

后来我也问问他生意如何，他说还成，他也知道宏观经济减速，附近办公楼里，有不少公司关了。但只要他肯动脑子，面馆这种小生意还是可以的。比如猪肉涨了，他就把牛蛙面、鳝丝面之类的搞红字，搞醒目点。这样顾客的注意力就会引导这些没涨价的面上。他依旧没少赚。当时我心里也在想，确实也就这样的人能开面馆那么多年，哪怕是20元的利润，都得动脑子，都得身体力行的去追求。

但老板也自嘲，今年他股票又没做好，看着亲戚、又有有赚不少的，结果年初3月份，忍不住又投进去100万，结果到现在还是亏损状态。一碗面不舍得吃，但股市里亏了几十万，自己到没有难受，就想着，怎么让面馆再做的好点，题外损失题内补。不过他觉得，调整已经4年半了，2020年不会再亏了，明年1季度应该有机会，这次他要早点投，不能等到3月份。

我就教他一招

听到他这么说，我就跟他说，别忘了去用“博尔系统”量化。我发了他一个链接，让他看。眼下行情，主要的问题不是没资金，而是股票3800只，不会都涨。行情上涨的时候，或许还是多数股票都在涨，但一获利回吐出现，很多股票就跌的特别快。所以这这段时间里，获利回吐主导的状态，你要特别的注意。在本周下跌之前，上周获利回吐已经主导已经是预警了，而这种预警，之前是出现过很多次的（博尔系统可以点击此处进入）。

然后我继续跟面馆老板说，接下来，上涨并不是难事，但获利回吐主导（黄颜色）的时候多注意，套的一塌糊涂的，过不去心里这道坎，也就罢了，今年新进的，一定别看到涨起来，就一定等一波大牛，否则后面套牢也没准。至于个股的操作，还有注意个股里的机构行为。这点大家自己去用“博尔系统”量化时，也是要注意的（博尔系统的入口）。

未来就是买进股票，环游世界

这个世界上，像面馆老板这样勤勤恳恳的人非常非常多，也正是这些人的努力，才有中国经济的高速发展。但正如他所说的，他年纪也是一天天的大了，开面馆确实也是很辛苦的，存些钱不容易。多几十万，少几十万，都无法改变他此刻的生活。他相信，那些上市公司能做那么大，一定是比他更聪明、更卖力的人做的。他能够通过买这种公司的股票，有机会大赚5倍、10倍，让他在年纪大了，无法在起早贪黑照顾面馆的时候，放松下来，手头有钱，去南极、去北极、去环游世界。这个心愿，这么多年都没变过。





之所以我开头说，感慨这行情将是“一波行情赚三波钱”，原因就是，这几十年里，很多人积累了大量的财富，他们所需要的股票投资，不是为了赚几百元的小菜钱，而是能让自己的生活改变。为此他们愿意几十万、上百万投入股市，并且宁可承担几十万损失，自己更加勤奋干活，A股的运数就在于此。但股市是博弈的，不能如多数人的愿，所以伴随着老龄化、财富积累的发展，当沉淀下来的筹码越来越多，博弈也会越来越激烈。大家自己用“博尔系统”去量化交易（此处是博尔系统的入口），就能发现现在很多股票，包括大家手头的股票，就像上图那样，涨涨涨着，“机构库存”就会消失，股价就会跳水，就会一波三折，就会给投资人一个一波行情赚三波钱的机会。当然机构库存如果持续增加，那么就算有几天调整，拿着就是了。



