周五收盘后，如果总结本周，走势上就是两头跌中间盘，感觉上自然不好。但这只是场内感觉，但和很多业内的朋友沟通，他们现在是很忙的，因为2019年，基金的成绩都是不错的，所以都打算借这股东风，召集更多的资金，以利于年底找便宜货，一季度扩大战果。

所以，叫大家也不用被行情眼下的十几点的小调整就觉得行情弱。很多时候就会进入误区了。而说到误区，这几天在写《从未有人提及的炒股10大误区》，不少朋友跟我说等着第四篇呢。所以就抓紧写出来，再说一个很多人没有意识到的误区。

昨天说的炒股票，大家都知道炒的是上市公司的未来，但这句话只是一半，太多人信奉了这半句话，实际很难靠这半句话来赚到钱。完整的应该是“股票投资，炒的是未来，买的是现在。”如何理解这句话，大家看下面的两张图就有感觉。一张是荒漠上的一个嫩芽，一个是森林中的一个嫩芽，哪张图更代表着希望？

显然是前者，因为这种对比更加强烈，更加让人觉得这是唯一的希望。而后者，终究会有点可有可无的感觉。

从无人驾驶到二师兄

炒股，投资者的偏好也是一样的。只有在没有企业没有利润时，转型才会备受重视。赚的捧满钵满的时候，一切尝试，说好的叫未雨绸缪，说不好的叫三心二意。如同，自动驾驶火热的很，有点机会就会炒作。为什么？就是因为卖车利润实在太低了。你去看看，宝马戴姆勒、大众、福特、通用哪个大车厂不在往提供出行服务转型？拿车价/公里数，对比滴滴的每公里收费数，就算奔驰宝马的车卖出去一台，算一下一公里也仅仅能赚个几毛。而滴滴呢、出租呢？卖车不赚钱，卖服务最赚钱。

吃瓜群众，一定会说，司机是个瓶颈，人力成本很高，管理更难。所以，怎么样才能赚钱MAX？无人驾驶呗。在全球汽车工业的强大资本推动之下，无人驾驶肯定会实现，只是时间问题。至于黑无人驾驶的人，跟100年前黑飞机运输的人有何区别？

还是这句话，好的操作，买的不是未来的好，而是此刻没有出路时的希望。二师兄现在的风头正劲，据说要戳破天了。但真正二师兄的股价是什么涨的最欢？恰恰是猪肉价格刚转折的时候，而不是传说猪肉价格还能继续30、40涨的时候。猪肉和无人驾驶，表面上看完全搭不上边，但其炒作的投资逻辑，实际是同构的。

聚焦机构资金的逻辑

眼下，市场震荡，所以那些机构投资者的投资思维的逻辑，大家一定是要了解的，然后你再拿《博尔量化交易系统》去量化交易，如虎添翼。直接聚焦到那些股价还没怎涨，但「机构库存」活跃的股票上去，你自然知道，为什么那些看似不起眼的股票，怎么就是机构资金不断的愿意在里面积极参与。

对于我用的「博尔系统」，我也在多说几句，这个系统是由好几个博士一起设计做出来。是有它厉害的地方。这里我→留一个博尔系统入口，大家可以点进去用。直接机构行为量化出来，股票有没有机构炒作、拉抬、护盘，都是很清楚的，毕竟博尔量化主要精力，就是在做交易点上的行为量化。这个领域里还是很牛掰的。

至于上市公司的未来，发布的研究报告的机构太多，像同花顺、东财都整理的不错，去看看也就清楚了。只是别被公司的未来给忽悠了，忘了“炒的是未来，买的是现在”。