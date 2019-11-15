“谋全局者不足以谋一隅，不谋万世者不足以谋一时”，狂人陈澹然的这句话，用在当前市场里特别有用。连续4天盘整之后，是不是会久盘必跌？不少朋友，觉得行情选择向下，不乐观，是不是又要往下去了？而我回答他们的是，先把市场的大局搞清楚，自然清楚此刻的拐头向下，此刻自己股票的下跌或者上涨，代表的是什么意义，该去如何应对。

“个股活跃期”是大局

现在的市场，正处于一个“个股活跃期”状态。这个论断，并非是我的主观判断，而是我用的博尔系统，做的大量量化数据比对后的结果，这种个股活跃期，年年调整到后期都有，2018年至今已经出现过4次，现在正在经历第5次。所以当时我是让那几个朋友，先点这里进“博尔系统”，去量化市场的交易状态。波段潮中，有很多现象，足以影响股票的涨跌。

第一轮天差地别已开始

比如现在很多股票前几天在震荡，今天有更明显的下跌，那这种状态一定有问题吗？千万别武断。因为大量股票的波段潮，从来就是机构投机操作的结果。只要去量化一下“机构库存”，就能清楚此刻震荡的背后，机构投资者是什么态度。如果股票量化出来，像下图左边那个股票，交易上橙色的“机构库存”在不断增长，即便震荡下跌，都是一种压弹簧的蓄势状态。

真正此刻有很大问题的股票，未必一定要长阴大跌，但如果震荡几天之后，机构库存消失了，就像下面右边图里股票的这种状态，就得特别小心。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，“机构库存”在震荡中消失，显然是机构短期放弃了，或者逃跑了，当然都是不灵的。而此刻，大家手头股票，背后是机构参与越来越活跃，还是放弃了，可以用“博尔系统”在自己去量化“机构库存”（点击此处进入博尔系统），走势上或许都在震荡，但机构态度不同，接下来的发展是会天差地别的。

机构动手的变局

另外，自己关心的股票，如果去量化出，存在明显的“机构库存”，那或许你会内心一动，觉得是不是可以再去买点。但同样不要去主观判断，还需要看清机构动作正在做什么。这方面可以进一步的量化主导交易的力量，如果是绿色的做空主导，那说明机构动作导致的是做空，但如果量化出来是蓝色的空头回补主导，那说明即便震荡向下，但此刻已经在回补低吸了。做空、回吐、回补，三种状态哪种更有机会扭转盘局或者震荡的局面？答案不言自明。

当大家自己把交易的资金、交易的行为都量化清楚了，眼下这种小幅度的震荡，完全能够自如的把握。这方面，大家可以用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口）。现在这种震荡向下的走势，很可能背后就是在空头回补，这种光看走势、盘中表现未必能看出来，但量化一下速度很快的，数据说话才心里更加有底。















