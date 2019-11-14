最近这3天，最大的特点就是，开盘和收盘的差距极小，今天相差1个点，昨天相差8个点，前天是2个点。差距如此之小，显然是一种平衡的状态。而平衡时往往给人感觉就是没戏、很弱。但我提醒他们，当前行情给人两个错觉，是要注意的。

------两个错觉------

错觉一：行情走的弱，实际并非如此，看看最近黑天鹅不少，旁边的H股也表现不好，而A股不管怎么说，都是撑住了，如果是去年，遇到这种事情，早跌的不认识了。现在能说行情走的弱吗？

错觉二：行情不肯跌，是因为大家都不肯跑。但实际上，我前面量化了一下交易，就今天市场里，获利回吐行为主导交易的股票有1000多家，做空主导的股票有1300多家，两下加一起就占了2/3了。所以并非是没人跑，而是一部分股票资金汇聚，硬生生抵消了那些下跌股票的造成的影响。所以，现在做股票，必须注意那些资金不肯跑，还自己在做的股票。

-----3句话12个字搞定------

所以，当前状态，就是个股活跃期，资金向着部分股票不断聚集。所以，现在我看股票，经常用博尔系统，进“五日库存”这个栏目里看股票（大家也可以点此处进入查询），因为好股一定都是从这里面出来了的。然后关注里面股票的“机构库存”变化，因为它的变化直接体现了机构行为。再用一个简单的方法，就3句话12个字，“从无到有，从有到强，从强到异”。

从无到有，从有到强

第一个状态，就是“机构库存”从无到有。我这么多年观察下来，调整的时候是很少有积极的机构行为的，所以拿系统量化，几乎是看不到持续的橙色“机构库存”出现。但是如果“机构库存”从无到有持续了，就说明个机构资金对这个股票的态度改变了。

第二个状态，从有到强。任何一个股票，要走成牛股状态，其“机构库存”必然有一个不断增强的过程。现在的市场，是资金多元化的市场，任何一个股票都很难由一家说了算。任何一轮大涨，都是很多机构资金共同积极参与的结果。因此必然能够看到机构库存的越来越多。上面图里的股票就是如此，大家手头股票也是如此，博尔系统自己进去用就行（此处是博尔系统的入口）。量化之后，只要“机构库存”越来越强，所以能不断上涨。

-------从强到异------

第三个状态，由强到异。下面那个股票，之前6天上涨，从24元涨到29元，涨幅22%以上。而在此之前就是一个“由强到异”的状态变化。大涨之前该股三天内从27元跌到24元，也是跌的飞快，但就这这种快速下跌，“机构库存”依旧增加，这就是异动。通常异动之后，上涨也就不远了。

交易上，机构资金的异动是十分需要重视的状态，这种异动，包括股价不涨，“机构库存”反而增加，股价下跌，机构行为反而更加活跃，这些都是异动的表现。而交易异动往往就是股票大动的前奏。

而这时候我也要提醒很多朋友，千万不要以为，只要上涨，“机构库存”一定是越来越多，怕那调整，也会越来越多，这真未必。很多上涨到最后连“机构库存”都消失了。这样的上涨，后面就没机会了。不过，只要大家拿博尔软件去量化清楚，能看到就不是问题，点击此处便可进入使用。但要是看不到机构行为的变化，确实可能被上涨的景象给误导了，真假不辨，买进之后就会有很多麻烦。







