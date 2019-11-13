行情继续震一天之后，对于行情能盘多久的讨论更加多了。反正很多朋友多说，以前最多看到过盘1个月稍微多点，这次横盘已经快两个月了，并且一点破局的样子都没有。后面怎么走，完全看不清。

对于这种盘局，我已经说了自己的看法，并不稀奇。因为如果看走势，年年都是不一样的。2015年前没人见过万亿成交；2016年前，没人见过熔断；2017年前，没人结果二八分化一整年；2018年前没人结果震荡下跌，没有像样反弹的日子也能持续1年。而2019年，没人见过长期横盘，又有什么好奇怪的？

别在走势里找真谛

所以，当时我对那些朋友说，人人都希望从过去的走势里找到投资真谛，但所有人都在看，就算有金子，也被淘的看不清了。“不看走势，看行为”会靠谱很多。因为走势可以千奇百怪，但背后总是交易者的行为，而所有交易者的行为都是为自己谋利，以利益这根主线去揣摩，哪怕走势千变万化，交易行为总是就那么几种。看多了，无师自通。这方面，大家可以自己可以用“博尔系统”来量化交易，尤其多看机构资金的交易行为。因为那些行为更好判断。简单说，就是“上涨看回吐，横盘看机构，下跌看洗盘”（此处是“博尔系统”的入口）。

上涨看回吐

因为周五下跌，上涨比回吐，估计很多朋友股票都在跌，所以先放一边，先说“横盘看机构”、“下跌看洗盘”。

横盘看机构

横盘看机构，道理是显而易见的，首先，这种横盘状态下来，个股如果没有机构在里面积极动作，短期破局几乎不可能。甚至可以说，如果没有机构动作，如此横盘最后的结果一定是跳水下去。下面图里橙色的是“机构库存”反应的就是机构行为的量化结果，明显“机构库存”越来越多的股票，表现大大好于“机构库存”消失的品种。

而大家也可以自己→点这里进博尔系统，有没有机构资金照顾。如果震荡中橙色“机构库存”持续出现的股票，说明机构虽然面对横盘，但交易上是天天保持着积极的动作，自然后面更容易好起来。相比之下，那些没“机构库存”的股票，说明机构资金对股票处于放弃状态，这样的震荡，容易出现不好的结果。

下跌看洗盘

如果手头股票这两天下跌，就得看下跌是出逃还是洗盘了，出逃、洗盘两种状态，虽然走势上都是下跌，但交易行为上完全不同，出逃就是连续被做空行为主导（绿色），而洗盘的话，做空是短暂的，很快会有蓝色的空头回补出现，下面图里，一个震仓，一个出逃，交易行为上，区别清楚的很。

之所以短期会出现空头回补的蓝色，就是因为洗盘不是机构为了自己逃走，而是把别人吓走，所以只要有一部分人走了，自己就会主动买回来，呈现为“空头回补”主导交易。而撤退的股票，一路做空，到最后连“机构库存”都没了，机构自己都跑了。现在调整的股票，接下来两种状态都会有，大家可以自己用博尔系统去量化，点这里直接进入，然后量化清楚，谁是洗盘，谁是撤退。而上涨比回吐，等到市场涨的时候补上，也是挺有用的。总之现在的震荡，或许过去都没有经历过，但无论怎么震荡，参与其中的交易者，他们目的会体现在他们的交易行为上，而目的本身并不复杂，无非是先跑了日后买，或者是现在买希望接下来涨。所以行为看清后，往这两个目的上一思考，答案也就出来了。



