昨天因为探底回升，结果早上，依旧又朋友问我，后面行情的变化，是调整几天就结束了，还是不回到2800不罢休？对此我是劝那些朋友去学学人家北上资金。上周是连续调整，并且周五还跌40点，属于加速下跌。但北上资金是净流入96亿。且不说北上资金是不是逆向思维，而是人家从来没被走势所左右，而是有自己的标准，要来就来，要走就走。

炒股要有标准

大凡，有自己标准的人，炒股票多半都是能够赚的。这个道理其实是很简单的，因为股票下跌是有限的，做多退市。上涨则是无限的，20倍、50倍都能翻上去。只要你的标准能把自己的风险控制在优先的范围内的，算大账一定是赚的。

比如我的标准，就是拿量化交易的结果来衡量。确实有不少，是处于大风险区域。任何大的风险，都是在「机构库存」消失的股票里出现的。换而言之，避开这些股票，就避开了大的风险。不仅如此，遇到调整后，「机构库存」反而出现的股票，橙色的「机构库存」，如果不断增加，不仅风险不大，机会反而会增加。道理也是很简单的，一个股票越跌，机构资金越积极参与，不是这个股票有戏又是什么？这种没「机构库存」的大风险，点这里直接用「博尔系统」去量化，都清楚。

另一个操作中的大风险，就是一路上涨的股票突然大跌。由于一路上涨后获利盘巨大，下跌初期获利盘涌出，自然买在高点人，短期损失也是不小的。但这种状态拿博尔系统去里量化同样明显，就是即便上涨，也会出现连续不断的获利回吐。任何一个下跌，之前总有明显的获利回吐主导交易。避开这样股票，自然也就避开了做头的风险。

获利回吐这种行为，是极为常见的行为都只是，所以单独一天获利回吐主导，并不证明什么，但如果伴随着股价的上涨，获利回吐接连不断，一天回吐不注意，两天不要紧，但3天、4天都熟视无睹，就是对自己投资的不负责了。对此，大家自己手头上的股票，拿「博尔系统」去量化交易（点击此处进入「博尔系统」），看清有没有持续的回吐，也很方便。现在这一刻，虽然指数还有小跌，但也不是没有隐患积累的股票，没有无缘无故的下跌和上涨。太多都是交易行为重复，交易能量堆积后的结果，看清了，就不会踩雷，反而会踩矿。