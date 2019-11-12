今天的行情，是个小V型，早上的的时候一路跌，是有直接砸盘下去，破位做头的危险。所以也确实有朋友心慌，但心慌的基本都是赌行情震荡6个月之后这把要向上突破的人。但也有心态好的，有的三成仓，有的四成仓，剩下，3000点刚过就卖了。

眼下这种仓位当然心态好，问题是这种仓位，好行情都难赚很多。而一旦仓位重了，遭遇早上这种状态，照样是紧张的。其实今天早上，就有几个重仓的朋友，是心慌的。他们都在问我是不是这一波彻底就结束了，虽然他们也觉得现在这么多利好，可能行情和3月份一样，后面还得上，但重仓折腾不起啊。所以内心很迷茫。





重仓绷不住，少去猜

而当时，我是挽救了那几个朋友的失误，那几个朋友当时就是看到3000突不过去，有会想去做箱体的样子。加上自己的仓位还很重，明显绷不住了，觉得还是先跑了再说。因为他们当时问我，我就请他们先进“博尔系统”，自己去量化一下手头股票的机构动作（此处是博尔系统的入口），如果量化出来“机构库存”还在增加，那么基本不用去考虑，会不会做顶下跌。

大半年特征，未来两月更猛

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。其中一个朋友做的就是涨停的科斯伍德（300192），其实早上人家就公告说资产重组成功，无奈行情一跌，他也跟着承压，但是他用博尔系统从交易行为去看，量化出来机构资金（机构资金在博尔系统中用橙色的“机构库存”表示，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。）是在增加的，结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

之所以这么说，并不是说行情不会下来，实际上，如果从沪深300指数去看，一直在高位盘整，非常接近一季度的高点，来个像样的调整，跌个200点，个股跌20%、30%太正常了。但显然在眼下整体上说，资金很难真正撤离股市，所以很多股票的下跌，很可能另有所图，盘中很可能就存在变局。上面图里两个都是那几个朋友手里的股票，要是上午买了，立马就是几万元就飞了。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以→点这里进博尔系统去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

跌下去不是随便捡

另外，最近的震荡里，发现最心前不久刚打成重仓的朋友，本来想趁着行情好赚一把快钱，但不成想行情反复震荡，现在一跌就怕套。实际他们心慌的股票，我自己去量化一下，其实机构库存都显著存在。于是我还是拿养孩子来打比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。

打比方，就像刚刚公告全年业绩要亏损的中路股份（600818），结果最近股价一路在涨，就因为持有的路德环境科创板过审，这样的套路屡见不鲜，但更深层次的就是机构在做它，就像我刚才说的，你用博尔系统去看下该股的机构资金，就是一路增加，这种情况下，什么跌都不可怕，10月23日到10月31日，股价连续调整6天，结果“机构库存”数据一路活跃，结果就是现在大盘下来，但它涨得很好。





但是还有一些就不成了，像前段时间风光无限的奥士康（002913）,前段时间因为5G和华为概念走红，但是今天跌得很凶，运营就是在11月7日股价创新高的过程中，机构资金早就跑了，或许人家赚够了，或许其他原因，但不管什么原因，结果就是股价应声下跌。





当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以用“博尔系统”去量化（点这里进博尔系统），要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。



