早上行情又一次考验10月至今的横盘的下沿。这种时候，我是和不少朋友说，眼下行情走势不用太在意。一是因为这种横盘1个多月的走势，所有人都看到了，并且多数人看的结果也都差不多，就是横盘，那么看的都一样的情况下，看走势的价值是最低的，甚至是负的。二是，最近的震荡，非常频繁，是很难猜测的，就像10月初，谁猜到会横盘1个多月找不到方向？当时很多人都想着三下五除二，上面、下面两个缺口总得去补一个，但实际都错了。

两点提醒

所以对于行情的提醒，有两点，一是当大家观察结果一致时，所看到的就是无用的，以此做决策，大概率与其他人趋同，而趋同必错。二是，此刻应当忘记走势，理清自己要什么。入市是为了赚钱，但赚钱只是结果，为了达到这个结果，所要坚持做的事情，才是要紧的。而这方面，昨天和很多朋友讨论过，就三个，。一是“一个好股票，闭眼拿着”；二是“一个好时机，安心介入”；三是“一股大资金，能跟着做”。

不看走势，看行为

而昨天的文章里，说了如何看到一股大资金，再去跟着做。具体大家可以用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口）。然后不用看走势，就是看行为，机构资金的行为看到了，方向定了，怎么都好做。就像下面图里的股票，橙色代表“机构库存”，量化的是积极的机构行为，下跌中、横盘中，机构行为越来越积极，自然是机构看好这个股票的表现，一目了然，这样的股票当然能跟着做。