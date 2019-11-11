早上，和一朋友聊天，他做股票25年了，赢了很多，认识他的人，都觉得他是个传奇。最近几年，不但炒股，还搞足球，球经也很厉害。自从他研究足球之后，发现股市的状态，和足球阵型有太多相似之处，比如比如牛市，往往就是433阵型；熊市就是532阵型，而现在就是361。

361，伺机而动

当时不解，他就和我细细讲来，所谓361，就是眼下1成股票铁杆做多，6成股票骑墙待动，3成股票彻底没救。并且，因为他知道我一直用博尔系统来研究量化方法，他也跟我说，就今天何种高开，你按照361分，股票前途、价值会非常清晰。听他这么一说，我也去区分了一下，也确实是如那朋友所说。而大家也可以用“博尔系统”自己去量化（此处是博尔系统的入口），手头股票属于哪一类，也是一目了然。

1成铁杆，3成没救

比如今天虽然震荡，但由于上周大涨，因此行情依然活跃，而活跃的背后，拿博尔系统去量化，有的股票确实体现出坚决的做多意愿。这种意愿，首先就体现在“机构库存”不断增加，说明积极的机构行为越来越多。并且，不但积极的机构行为多了，而且这些行为导致的结果就是天天股价被做多力量主导，这种状态下，即便碰上个别时候高开低走，甚至下跌调整，依旧是积极的，没必要担心。就像下面左图里的股票，就是这种状态。

但同样的上涨，有些股票涨着涨着，“机构库存”反而消失了，那这种状态下，说明就算不是机构跑了，至少也是机构不管了，大家自己点这里进博尔系统之后，这种股票，能量化出来不少的。而此刻小散都在重伤疗伤，机构不管，又会有多大机会，要不然这叫没救了？

6成骑墙变数最大

同样，还有一批高开震荡的股票，背后既不是做多，也不是机构逃跑，而是量化出来，连着几天黄颜色的获利回吐主导。这种变数就比较大。因为获利回吐主导本身就容易引发震荡，一天回吐还行，连着回吐，变数就更大，这是必须密切盯住的。

而那朋友之所以形容眼下是361阵型，关键也就在于这6成骑墙上，一旦觉得市场还有机会，就会从骑墙转为进攻，主导交易的力量从回吐转为做多，这攻击力就强来了。同样，如果苗头不对，这些钱立马退守，从回吐变成做空，股价肯定立马下来。而此刻，大家的股票多数肯定上涨，今天也肯定高开，但别后到底是铁杆、没救还是骑墙，自己可以先把交易状态，交易资金都量化出来（点击此处进入博尔系统，量化机构资金的态度），就比直接看走势要直观、精确的多，否则走势现在都在向上，但等到一些股不行了，刚跌的时候还不觉得差，等跌很多再觉得不好，已经晚了。