这几天在写《从未有人提及的炒股10大误区》，不少朋友跟我说等着第三篇呢，所以早上就抓紧写出来。也是最近三季报刚出完没多久，三季报之后，为接下来的投资选择股票的朋友也特别多，所以有很多看公司的高大上的口号，如果不去用科学的精神，辩证的看待，确实很容易就被忽悠了。

买公司真的是买老板吗？

比如说，买股票就是买上市公司的未来，这句话没错。但进而这句话现在被大大的发扬光大了。眼下最为流行的口号就是买公司就是买老板，其道理逻辑是，公司的未来取决于老板的眼界，格局，气度，决心，所以买公司就是买老板，老板牛，公司牛。

但是，一个简单的数学题，大家就可以知道，上市公司现在3700家，全国的公司上百万家，能上市的，属于千里挑一。上市公司的老板，自然也是千里挑一。研究这样水平的人，普通投资者难免都有高山仰止的感觉，被洗脑，被牵着走，也是家常便饭的事情。记得上个月有家上市公司的一把手，因为一些恶语成了媒体的焦点。曾经几年前我就和几个朋友一起去过，还见过面，当时一见面，人家就握着手跟我说，终于盼到你们了。说的时候，眼睛里是有泪花的。初次见面已经如此，普通人哪里抵抗得了。





所以，买公司就是买老板，但那些表演型的老板，投资者还是应该远离的，比如著名的贾XX，当初有多少被迷的七荤八素的投资者，但结果又被坑了多少？锤子手机的罗老师，不也一样吗？再级别大一点的，看看忒没谱，从前他自己做老板时，几起几落，跟在后面的投资者，也只有玩心跳的份啊。

即便业绩好的白马，也是如此。实业一姐的强势，也是让很多人奉为偶像，但有没有思考过，如果格力此刻没有一姐，是不是股价还能表现的更好呢？至少当初格力董事会否决了收购银隆的那一刻，股价就是大涨。投资者为之叫好的，不是格力继续专注主业，而是格力的治理结构是完善的，能够平衡某一个人的影响，哪怕人家以强势闻名。

请不要被老板圈粉

当然，之所以市场会一个又一个追逐那些“表演型老板”，是因为人家就是市场的焦点，强势的弄潮儿，他们更容易让市场看到公司未来最美好的一面，并且还能放大的更加美好。造成大量投资资金涌入，就好比2015年的投入乐视的资金，谁能想到如今的状态？所以可以去参与，但不要痴迷，更不要被圈粉。

所以，做股票里有一句至理名言，就是少跟风，少追星，少凑热闹，多找股票做备选，多研究交易，看清交易的变化。踏踏实实以自己看得见，别人看不见或者不注意的东西作为自己的投资依据，成功才是大概率。

而对于怎么样多备选一些上面说的品种，有些投资工具是可以和大家分享一下。

（一）自选股的整理上：同花顺的问财我觉得对于普通人来说是不错的，简单的思路都可以实现，速度比不上专业软件，但还算不错。初选股票池可以用得上。

（二）公司的基本面上：东财的研报数据整理的挺好，普通人看看挺方便。但有点提醒一下，研报里的高估、低估别太当真。但给自己的持股打打气还是可以的。

（三）股票行情判断上：具体实战中买卖股票，交易前我一定会用《博尔量化交易系统》去量化一下交易，这是实战很强的系统。能量化股票具体的交易格局，各种交易行为自己能看到，炒股票判断的成功率要高出不少，就像10月中的时候能看到投机过头了，而上周四，量化出看空也有点过头了。我对博尔系统的运用还做过整理，整理的也是不错的，大家自己做股票的求人不如求己，可以点这里进博尔系统，稍微炒过一段时间股票的人，应该都是一看能懂的。