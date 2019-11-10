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大规模倒仓正心急火燎，猫腻极多！

(2019-11-10 10:22:15)
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量化

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财经

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私募
每每市场震荡横盘后，又到了资金换仓高峰期，这不但是经验，也是眼下正在发生的事情。昨天和集团其他几个营业部的老总一起去拜访了几家公私募，也是为了明年拉资金做交易的事情。拜访下来，还是很有信心，因为几乎都说只要价格合适，一定会给我们一部分，现在都忙着发产品，谁也不想在金融市场大改的元年掉队。其中有个关系特务铁的和我说，现在他的基金基本上已经不再开放新的客户，就等着新产品上市，把老产品结束掉，以后新产品做规模，老产品做收益，基本上圈内都是这样的做法。说到具体做法，他说既然老产品保收益，那就是要换，但凡涨得到位的，都要结算，然后再去补充新的品种，否则万一别人先动手，这收益就保不住了。

但再看看一些看友给我的留言，总觉得行情有问题，所以就想起李宗盛大哥曾经写的一句很经典的歌词：“盲盲盲， 盲的已经没有主张，盲的已经失去方向， 忙忙忙”。

大规模倒仓正心急火燎，猫腻极多！


其实这点大家看看10月份以来的行情，也能感受到。指数就是不断围绕3000上下震荡，而个股，表现好的10月份开始就大涨了，表现差的，10月继续屡创新低，而这种状态的背后，不就是明显在换仓吗？
大规模倒仓正心急火燎，猫腻极多！


这次倒仓位，规模很大

另一点，虽然行情折腾，但ETF很火爆，而且我了解下来，很多ETF都是净买入的，这都是机构动作，那一头这么多再跑，一头这么多机构在买。不是大倒仓又是什么？但当时和朋友们聊的时候，就有朋友说，此刻好多股票都是说好不好，说坏不坏，哪里看到仓位的转换？但大家用博尔系统（这是博尔系统的入口去量化，就能看到很多股票，无论上涨、下跌，“机构库存”消失了，而另一些股票，即便下跌，机构库存反而更多了。而这种这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。

 

有的下跌真别怕

股票总是涨涨跌跌的，跌都跌了，也就不怕了，关键是下跌的性质。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

大规模倒仓正心急火燎，猫腻极多！

每每年底的换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己→点这里进博尔系统，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，恐怕很快一过年就是丑小鸭变天鹅，灰姑娘变白雪公主，就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

 

失望时别忘了看看机构库存

真正让人寒心的股票，是那些大半年时间，依旧没有机构库存出现的股票，这就意味着机构已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。

大规模倒仓正心急火燎，猫腻极多！

但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，→点这里进博尔系统，看看手头那些自己觉得走弱的股票， 是不是一点“机构库存”都看不到，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。


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