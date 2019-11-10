



每每市场震荡横盘后，又到了资金换仓高峰期，这不但是经验，也是眼下正在发生的事情。昨天和集团其他几个营业部的老总一起去拜访了几家公私募，也是为了明年拉资金做交易的事情。拜访下来，还是很有信心，因为几乎都说只要价格合适，一定会给我们一部分，现在都忙着发产品，谁也不想在金融市场大改的元年掉队。其中有个关系特务铁的和我说，现在他的基金基本上已经不再开放新的客户，就等着新产品上市，把老产品结束掉，以后新产品做规模，老产品做收益，基本上圈内都是这样的做法。说到具体做法，他说既然老产品保收益，那就是要换，但凡涨得到位的，都要结算，然后再去补充新的品种，否则万一别人先动手，这收益就保不住了。