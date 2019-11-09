股市僧多肉少，个个都是饿狼

他给我说现在就是真正的“博弈升级”，外资越来越多，但是明显国内是僧多肉少，大家不要看外资每次进来个几百亿到几千亿，但是目前真正纳入国际指数的个股就几百家，面对一个近四千家容量的市场，不是僧多肉少是啥。而以前国内机构炒消息，炒热点的做法明显不灵了，没看这次区块链没炒起来，新股也破发，这些都是征兆，这时候就是逼着大家换仓换思路，否则就是淘汰的边缘。这兄弟最后和我说，如果用一句歌词来表达目前的市场，那就是“几家欢喜几家忧”。

外资的蝴蝶

我知道这兄弟的私募做的不错，我就问这种情况下，你们怎么做？他说他们是通过量化策略盯外资，说白了就是跟风外资，他们通过量化数据，分析老外对股票的配置行为和偏好，然后老外一动他们就跟着动。 我问跟风外资，效果如何，那朋友就说，他们根子上讲，他们并非外资，跟随蝴蝶效应。这次外资进场，不过是2000亿的水平，对于一个30万亿的流通市值的市场，2000亿本身影响力是很有限的。但问题是，盯着这个市场的资金，可不仅仅是老外的2500亿，场外资金规模，远远超过2500亿，只是蛇无头不行。





人家说， 现在市场很清楚，当国内的资金预期外资要进来几千亿，肯定会对市场有正面影响，你如果按兵不动，不代表其他人也不动，一旦其他人动了，你手慢了，就是踏空，并且机构资金踏空很散户不一样，真踏空了，整个一波最多只能喝汤，想买都买不到。他们盯老外资金的配置，其实就是这个市场现在是蝴蝶效应，而外资就是那只蝴蝶，因为他的搅动，会不断影响出一片资金潮。





蝴蝶效应此刻就有