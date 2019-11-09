下周资金飓风，提前做好一点(2019-11-09 11:03:53)
周五市场一路下跌，不少看友给我发私信，都表示了担忧，大意就是如今利好怎么多，市场却不见起色，是不是因为扩容压力大的关系，这事情说来也巧，我晚上和一个私募约了吃饭，他也谈起这件事情，两个人聊下来，我觉得人家的见解有点意思，给大家分享下。
股市僧多肉少，个个都是饿狼
他给我说现在就是真正的“博弈升级”，外资越来越多，但是明显国内是僧多肉少，大家不要看外资每次进来个几百亿到几千亿，但是目前真正纳入国际指数的个股就几百家，面对一个近四千家容量的市场，不是僧多肉少是啥。而以前国内机构炒消息，炒热点的做法明显不灵了，没看这次区块链没炒起来，新股也破发，这些都是征兆，这时候就是逼着大家换仓换思路，否则就是淘汰的边缘。这兄弟最后和我说，如果用一句歌词来表达目前的市场，那就是“几家欢喜几家忧”。
外资的蝴蝶
我知道这兄弟的私募做的不错，我就问这种情况下，你们怎么做？他说他们是通过量化策略盯外资，说白了就是跟风外资，他们通过量化数据，分析老外对股票的配置行为和偏好，然后老外一动他们就跟着动。 我问跟风外资，效果如何，那朋友就说，他们根子上讲，他们并非外资，跟随蝴蝶效应。这次外资进场，不过是2000亿的水平，对于一个30万亿的流通市值的市场，2000亿本身影响力是很有限的。但问题是，盯着这个市场的资金，可不仅仅是老外的2500亿，场外资金规模，远远超过2500亿，只是蛇无头不行。
我知道这兄弟的私募做的不错，我就问这种情况下，你们怎么做？他说他们是通过量化策略盯外资，说白了就是跟风外资，他们通过量化数据，分析老外对股票的配置行为和偏好，然后老外一动他们就跟着动。 我问跟风外资，效果如何，那朋友就说，他们根子上讲，他们并非外资，跟随蝴蝶效应。这次外资进场，不过是2000亿的水平，对于一个30万亿的流通市值的市场，2000亿本身影响力是很有限的。但问题是，盯着这个市场的资金，可不仅仅是老外的2500亿，场外资金规模，远远超过2500亿，只是蛇无头不行。
人家说， 现在市场很清楚，当国内的资金预期外资要进来几千亿，肯定会对市场有正面影响，你如果按兵不动，不代表其他人也不动，一旦其他人动了，你手慢了，就是踏空，并且机构资金踏空很散户不一样，真踏空了，整个一波最多只能喝汤，想买都买不到。他们盯老外资金的配置，其实就是这个市场现在是蝴蝶效应，而外资就是那只蝴蝶，因为他的搅动，会不断影响出一片资金潮。
蝴蝶效应此刻就有
然后说到具体的行业、板块、个股，那朋友说他们也建模型量化机构行为，基本上，现在能走牛的股票，都是蝴蝶效应作用。伴随股价的少许提升，机构资金的参与明显提升，构成了你买我就不能落后的积极局面。而经他这么一说，我自己用博尔系统也量化机构行为，同样非常明显，只要是，代表橙色的机构库存数据呈现总体增加态势，股价就会越长越快。这点上，朋友们如果要量化手头股票，可以直接点击此处进入。
细心的朋友，看上面股票的状态，就已经能够发现，健康的上涨中，博尔系统显示，橙色机构库存就是在不断增加。等到上涨别后，机构库存减少了，那么这个上涨，哪怕很耀眼，但已经是尾声了。因为蝴蝶效应维持不下去，机构资金开始打退堂鼓，走牛阶段也自然结束（博尔系统的入口，可直接点击进入）。
有些蝴蝶在睡觉
另外，所有机构，基本都不是看着走势买股票的，所以很多时候即便股价不涨，指数在震荡，甚至下跌，但依旧机构库存会不断增加。积累到一定程度后，股价起飞了。
但可惜的是，眼下也有很多股票，不是这种状态，而是震荡中，机构库存在不断下降，这种状态，到后面很容易破位向下，上面右图的股票，就是前车之鉴，实际自己的股票，拿博尔系统去量化，有没有蝴蝶效应同样很明显的，此处是博尔系统的链接入口。目前图里的这种情况里也发生过很多很多次。大家眼下自己的股票，不管是震荡，还是上涨，都可以去量化，看机构资金的动作有没有越来越积极，如果是橙色的机构库存不断增加，显然是在产生蝴蝶效应，预期就会很好，而反过来，机构库存都消失了，后面就很容易出问题。
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