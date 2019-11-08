最近很有意思，一方面，绕资金供给的利好不断在出现，颇有筑巢引凤的感觉。行情就是上不去，所以前面还有不少朋友问我，本周收官收的不好但下周有没有机会奋力一突，从半山腰冲上去。

顶、底、腰都不要猜

对此，我要说，当前的市场震荡，别简单的猜是顶，是底，是腰。现在股票很多了，资金的取舍，时间跨度也很长。因此判断反击，多从个股入手，大家可以自己用 “博尔系统”去量化（此处是博尔系统的入口），然后再量化一下自己手头的股票，很可能会发现，自己的股票，有的可能真是底，有的搞不好还在诱多。具体看我下面细细说。

诱多杀和有空杀

从大节奏上讲，当前的行情，是尝试终结5月以来的震荡，但由于人心没有彻底复苏，一上去获利抛压就剧增，行情一波三折，个股天差地别几乎必然发生的。所以有些股票，刚涨了三五天就做了阶段顶，有的看似前半月涨的不错，后半月突然跳水，下跌速度惊人。而这背后显然就是资金取舍，尤其是机构资金的取舍。就像下面的股票，一个涨几天就跳水了，另一个上涨多日，但后面依旧一路下跌，但如果量化“机构库存”，则共同点是很明显的，就是涨上去之后，橙色的“机构库存”消失了。

而就节前最后一天的数据来看，机构库存消失的股票是有不少的。如果股价上涨，“机构库存”还消失，至少说明此刻，机构资金对这种上涨并不认同，结果必然是，这样的上涨，后面折腾、意外会非常多，即便出现诱多的围捕都不奇怪。所以大家对于眼下的反击，→可以从这里点这里进“博尔系统”，去量化一下交易，出现“机构库存”消失交易状态要特别注意。这情况前几个月已经大面积的发生过多次，同样的坑可别掉下去两次。

一批资金全力以赴

另外，大家去量化的时候，特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，当前行情里跌去年十月以来，30%、50%的股票比比皆是，这种时候，成熟的股票不坚决去做，难道还等涨上去再买？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，这个波段就拔起来了。而这种交易状态，则显露出另一种明显特征，“机构库存”在不断增加，并且交易力量上，是红色的做多主导连续不断。

所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的攻击中，一些黄金已经展示了他的璀璨，但更多的金矿显然还埋在低位。但即便如此，赌也没什么好赌的，真摊上个陷阱股也是郁闷的。所以大家自己用博尔系统去量化，（→点击此处进入博尔系统），面对眼下这种反击，量化清楚之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。



