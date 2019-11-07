昨天因为说了，要写一个系列《从未有人提醒的10大炒股误区》，所以今天继续写这个内容。昨天说的误区是向投资大师学习。今天要说的就是，股票上涨是因为业绩好。我就有个朋友，以前做技术，做的不错的，后来学价值投资，下苦工也赚钱；但自从价值投资之后，年年收益是越来越小，直到今年6月份开始重新做技术，把价值投资给抛脑后，反而赚钱又容易起来了。并且我可以说，这种情况，绝对不是偶发的。

10年调研，沧海巨变

现在很多朋友买一个股票，往往是预期，这个股票业绩向好，股价现在低估，日后肯定不止这个价。如果说10年前，这种思维还算正确，那么10年后的现在，再什么想问题，一定会找不到北。因为过去的10年，证券行业惊人的发展，从业人员几何级的提高，以前研究员就几个，跑上市公司都来不及，现在研究员多了好多倍，数量的增长大大超过上市公司数量的增长，这种情况下。对上市公司经营情况的调研，机构投资者必然是了如指掌。在这种情况下，当前的股价，不是单纯反应当前，而是连未来一起反应出来了。

所以，对于股价判断的基础，如果还是只从业绩出发，那除非你的眼光，比那些专业研究员更长远，否则要么错判，要么就被牵着鼻子走。

涨跌的根子

实际上，股价的上涨，根子上说，就是这个价格，多数人不肯卖了，但愿意买的人还有好多，于是有人抬高价格在更高位置要货。而这种状态，必然体现在投资的情绪上，进而通过情绪反应在交易上。

就比如我用的博尔系统，他们做的是量化交易行为，简称行为量化（此处是博尔系统的入口）。比如一个股票现在10元，大家都抢着买，自然主要的交易单都是一开始就堆积出来了。而如果态度是犹豫的，同样的10元钱，一开始肯定买的少，到后面，可能10元这个价要被买掉了，才会赶快去买点，交易单都是到后面才多出来的。交易发生状态的分布一研究，交易者的态度自然清楚。





当然，对细分行为的划分，会跟复杂，但结论很直观，就是同样一笔买卖的成交，是积极做多，还是消极回补，或者是死命做空，或者是投机低吸，总会有一个结果给你。而现在震荡的市场里，获利回吐、空头回补，这两种交易状态就特别重要，因为震荡行情里，这两种状态，影响股价是非常直接的。





当你把这些都看清楚，我们不说获利回吐出来的时候，重仓就减掉一点，轻仓也不急着买进。空头回补主导（蓝色）的时候，想跑也等一等，这样不说100%会如何，但至少做错的机会坐地先少一半。我这里放个博尔系统的入口，大家可以自己去量化手头的股票，这种坐地少一半出错机会的价值在震荡中有多大，怎么高估都不为过的。



