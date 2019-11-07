别看早上行情只跌了一点点，但已经有朋友抱怨了，说的太特逗。说，如果冲3000点是到西天取经，那股民比唐僧苦逼。我问其原因，那位振振有词，说冲3000点这十几年里已经有过98次了。唐僧取经也就九九八十一难，这不是比取经难度还大？

炒股果然比取经难

于是我们就讨论，此刻难度到底大在哪里。第一个结论就是，取经路上，妖怪都是主动送上门给孙猴子打的。而炒股票，热点、妖股那是怎么抓也抓不到。前两周都说猪肉价格还要涨，但二师兄的股票反而睡觉去了。前几天觉得科技、电子好了，结果呢，今天涨的是“二师兄”和医药。妖怪都是到处躲，要孙猴子主动去抓，那可就不容易了。

当时那朋友这么总结，我也乐了，也和他打比方说，现在做股票，肯定得“不看走势，看妖气”。走势背后哪有妖？肉眼凡胎是看不出的，让他用一下「博尔系统」去量化交易（点这里直接进入），量化之后，那个山头有“妖气”就一目了然了。

哪里有妖气，哪里就有妖股

所谓事出蹊跷必有妖，眼下市场不是震荡吗？震荡的过程中，实际成交量并不活跃，说多数投资者依旧在观望、休息的状态。但这种状态下，如果橙色的「机构库存」能够不断增加，这就反常了。因为「机构库存」不断增加，说机构资金在越来越积极参与，就像下面图里的股票那样。

一个反复震荡的市场里，哪怕股票没涨，但机构资金就在不断增加，后面大涨的机会肯定比普通股票就多得多，这点大家只要自己去拿「博尔系统」量化（此处是博尔系统的入口），也能会看到大量和上面图片一样状态的股票，包括很多热门的股票，之所以能反复上涨，实际之前调整过程中，也是同样的状态，机构资金越来越活跃，所以能不断的涨上去。

3000点，凭本事

相比之下，反过来说，现在也确实有很多股票，反复震荡的背后，「机构库存」反弹是消失了，这样的股票，无论是横盘，还是上涨，亦或是强力反弹，后面的风险都是很大的。这样的前车之鉴也绝对不少，最近就在不断的发生。





所以，那个朋友虽然抱怨的很形象、幽默，但归根到底，并不是市场不给机会，而是面对纷乱的市场信息，看不到背后交易状态的变化，机构取向的变化。现在看不清这些，确实难赚，要做的好，一定要量化清楚才行。如果要用「博尔系统」量化自己手头的股票，（「博尔系统」可以直接点这里进入）。3000点这几年下来，都不算一个高位，也肯定不是一个低位。而是一个凭本事，看妖气，抓妖精的位置。