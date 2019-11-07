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很快面临数倍抛压，这坎一过大牛

(2019-11-07 09:22:39)
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量化交易

量化

财经

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昨天市场折腾多次，现在也是小幅震荡。对此，不少朋友跟我说，看来这行情，就会像之前几次那样，长阳一天，然后盘整一周。但这次，我不这么看了，因为局面已经不一样了。 

数倍抛压

这次是靠近三千后又出现回落，现在如果再上去，再上去连3月份套牢的资金都能解套了，下面几个月的参与资金获利更多。这种时候，所要面临的抛压，比之前怕是要大增几倍。 

所以，拷贝之前的走势，难度一定大好几倍，个股上更是容易出现，能涨的股票，借着行情火热，直接上涨，甚至越长越快。而没打算涨上去的股票，快速回落也是越来越近了。而站在一个可能的十字路口，我是请那些朋友，用一下博尔系统，然后自己量化手头股票的交易行为（此处是博尔系统的入口），尤其是量化机构行为，因为此时此刻，机构资金一定是起到带队作用的。 

必须机构积极

现在一个能够快速上涨的股票，必然是机构参与越来越积极的股票，否则很难负重前行，还越涨越快。就像下面图里的股票那样，橙色的“机构库存”就是越来越多的。这种状态下，即便有个回落，问题也不大，毕竟机构资金在回落的时候更加激烈了。

很快面临数倍抛压，这坎一过大牛

无论是上涨中的回落，还是横盘后的突破，只要“机构库存”在增加，机构资金进一步活跃，眼下向上的机会就是很大的。 

上涨中的撤退

但与此相反，现在并非上涨背后都是机构资金在越来越积极的参与，在很多股票里，参与变得越来越不积极了。这是要提高警惕的，股价上涨，“机构库存”如果下降，显然就是机构资金对当前股价的不认可。就像下面图里的股票那样。

很快面临数倍抛压，这坎一过大牛

而在当前的市场，虽然说是人气很旺，但大规模的资金进场尚未出现。因此股票自身就是逆水行舟，不进则退。虽然我们谁都不希望手头的股票是退的那种。但没资金照顾的，必然会跌回去，甚至还会跌的很快。所以当前大家自己关心的股票，涨起来之后，现在有没有机构资金照顾，也可以用“博尔系统”去量化（此处是博尔系统的入口量化之后，就会很清楚。很多事情必然发生，只是大家得主动避开，不要轮上。


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