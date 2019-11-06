今天，一朋友向我诉苦，刚买的猪肉股，结果套牢了，郁闷的不得了。原本他对他的投资逻辑非常有信心，买不起房子，就买地产股，然后你就买得起房子了。喝不起茅台，你买茅台股票，你就喝的起茅台了。最近肉价还在涨，都买不起猪肉了，所以他买猪肉股。结果套牢了。

当时，我听了，我就回他“你这人，不诚实，你明明吃得起猪肉，干嘛说自己吃不起？结果就遭惩罚了。”当时，那朋友一下子给我说的无话可说了。实际，这就是市场奇妙之处，往往当你以为自己掌握了市场的圣杯，觉得从市场里捞钱就是一个简单事情的时候，你所掌握的这个方法，就会变得无效。

误信大道理

那朋友的错，错在他所信奉的那些，实际都是大道理，但炒股是不能简单靠个大道理赚钱的。任何一个大道理，都是靠无数个小阶段的成功成就的。如果一个小阶段都都无法成功，那大道理连伸张的空间都没有。

现在市场显然是在震荡，震荡中什么样的股票能够产生成功的突破，才是关键。如果把这个关键，看做要符合一个大道理，这就往往输了还不知道怎么输的。就拿眼下行情再攻3000点来说，不是说你是消费股、你是科技股，就一定能攻上去。而是看震荡中，此刻机构资金是不是关注。这方面我一直拿博尔系统来量化的（点击此处，进入博尔系统）。

最直接的就是量化机构库存，一个震荡股票，有希望成功突破的前提就是机构资金在不断的参与这个震荡，并且越来越积极。这样的震荡很容易就会突破上去，因为机构资金积极。

落地最重要

相反，机构库存如果在震荡中消失了，那想成功突破上去的机会就非常渺茫了。这道理相信大家都明白，突破是要让很多筹码获利的，这些获利盘机构资金不去承担，就别指望突破成功了。





说到这，大家应该也能理解，我为什么一直在强调量化，因为如果文章里只有前半段，那只能是一个好看的鸡汤，但在实际操作中是无法落地的，而真正的做股票，是一定要落在具体的股票、时点上的，没有交易上的判断，这一切就都是空的，而这最后一个关节，量化交易是实打实的给力（点击此处进入博尔系统）。上面的图，大家看了，自然会有一些感觉，而自己去量化，感受会更清晰。







