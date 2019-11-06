炒股票，有的人老是能赚，有的人总是赚不到。并且这和智商还无关。当初我和一个大学同学一起测智商，他还比我高1，但做股票，他就是怎么做怎么输，而老是赢的那个就是我。你说区别在哪里，要我说区别真就是差一层纸，对市场大势的认识上。

好比下面这张图，就是10月份的时候我看沪深300表现后，做的提示。但实际上，更多的人，在那几天，还在纠结，指数这轮上涨不能不能挑战3200点。我也清楚，同样看市场，为什么有的人就会那么纠结，就是在大势的认识上，差了一截。

而这一点，一旦改变了，投资必然升华，这点大家可以看看司马懿的成长史。就能体会到。

严格说，司马懿在年轻的时候，和同样28岁的诸葛亮相比，是差一截的。实际上，当时对天下大势，在姓刘还是姓操，属魏还是属汉这个问题上，多数人并没有清晰的认识。当年张松作为四川刘璋的使节出使洛阳时，见到了杨修，杨修是曹操的主簿，张松就说，你杨修也是贵族子弟，一号人物，怎么不去朝廷任官，反倒在曹操这里做奴才？说的杨修当场就下不了台。而当时的司马懿也是如此，曹操叫他来丞相府当差，司马懿一开始也是拒绝的，因为似乎去曹操那，是做奴才，去汉献帝那才是正儿八经的做臣子。

但同时代，鲁肃一见孙权说的第一句话就是，汉室不可复兴，建议孙权割据江东，图帝王霸业。诸葛亮实际也是一样，一见刘备就是一篇《隆中对》，其核心也是，别指望拯救汉献帝了，抢地盘要紧，三分天下，再不抢就没得抢了。这两个人的见识当时确实比司马懿高一个层次。但司马懿后面还是主动去曹操的丞相府工作了，那时候显然证明，司马懿已经看清了天下大势，而后司马懿凭借其比肩诸葛亮的文韬武略，地位、声望青云直上也是必然。

回头说，看清眼下行情的是势，眼下行情势就一个字“分”。好比乌镇照片里互联网的熄火，但电子信息通信的公司利润暴增；拉贝夏尔关店几千家，做不下去了，但抖音的网红带货却如火如荼。这是个好的时代，也是个分的时代。而A股同样的情况，同样的震荡，似乎看不出什么不同，但有些股票，用博尔系统去看，量化的清清楚楚，就是橙色的机构库存不断增加，最终都是厚积薄发。

而与之相反，同样的震荡，有的股票，震荡中橙色的机构库存消失，结果多半就不会好。大家自己用博尔系统，也能量化手头股票自己的交易状态（点击此处进入博尔系统），尤其是震荡的股票，更需要量化清楚。



