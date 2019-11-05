冲三千顺昌逆亡，8成小散忽视了！(2019-11-05 19:14:15)
行情连涨三天，有朋友问我，眼下行情要注意什么，就一句话“顺势而为”。此话出口，一定会有朋友觉得没含金量，但实际上，此时此刻，多少人，觉得在顺势而为，实际上是“与势为敌”。
眼下的大势，细心一点的话，从涨跌幅的比例上，就能看到。虽然三天上涨，但实际三天中每天上涨、下跌的股票差不多的。今天深证市场里下跌的股还比上涨的多。眼下市场的大势，第一个字就是“分”。
股市大格局一“分”
这种分，不仅仅是在股市里，整个市场、经济也是如此。就在前不久，网上还在说乌镇互联网大会的萧瑟，但好比前两周乌镇照片里互联网的熄火，但电子信息通信的公司利润暴增；拉贝夏尔关店几千家，做不下去了，但抖音的网红带货却如火如荼。这是个好的时代，也是个分的时代。未来很多新兴的行业，会早就很多财富神话和巨星，但同样有些行业会整体消失，跟不上节奏的人，未来可能连工作都很难找。
而这种分化，自然会通过各种因素，反应在股票上。此刻可能两个股票，有着同样的震荡走势，似乎看不出什么不同，但有些股票，用博尔系统去看，量化的清清楚楚，就是橙色的机构库存不断增加，最终都是厚积薄发（点击此处进入博尔系统）。
而与之相反，同样的震荡，有的股票，震荡中橙色的机构库存消失，结果多半就不会好。大家自己用博尔系统，也能量化手头股票自己的交易状态（点击此处进入博尔系统），尤其是震荡的股票，更需要量化清楚。而最怕的就是自己安慰自己，外资要进来的，股市要的，自己的股票一定会翻倍的。还想着整齐划一的统一行动，就显然属于逆势而动，而不自知了。
股市大格局二“先”
而当前的市场大势，不仅一个“分”字。还有一个“先”字。大家看看成交量就能感受到，别看连涨三天，但成交量实在是没什么增加，为什么？太多人都没动作，我问过很多散户朋友，多数都想着调整快5年了，新一轮牛市就来了，等牛市来了我再买。但是，牛肉是不会主动送上门的，行情多少次，等你上涨时候，觉得好了，觉得要冲3500了，结果就是调整。
而看看一些公开的数据，9月以来股票型基金又卖的很好的，600亿轻轻松松，但是看看周边的散户、亲戚，有谁大举投入股市了？基本没有吧。那这600亿里大头是谁在买？显然是机构资金吧。所以，那些震荡中，没有上涨的股票，真要是机构库存不断增加的话，最近的表现都是及其活跃，就像下面图里的股票那样。
但碰到震荡中没机构库存消失的股票，即便偶尔有长阳，从来就是不可持续。而此刻，还想等牛市来了买，是不是逆了市场的主流大势？实际上，真等到确认，牛市真来了，可能好的股票早就涨到天上去了，而不怎么涨的股票，想买进去补涨，多半都是接最后的一棒。所以该动手的时候，是不能等的，机构资金实际上，不管是内资还是外资，早就动了，大家要去观察机构资金，可以用博尔系统去量化（这是博尔系统的入口），而等也是逆潮流而动，因为潮流，好像没有一次被散户引领过。