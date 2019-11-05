行情连涨三天，有朋友问我，眼下行情要注意什么，就一句话“顺势而为”。此话出口，一定会有朋友觉得没含金量，但实际上，此时此刻，多少人，觉得在顺势而为，实际上是“与势为敌”。

眼下的大势，细心一点的话，从涨跌幅的比例上，就能看到。虽然三天上涨，但实际三天中每天上涨、下跌的股票差不多的。今天深证市场里下跌的股还比上涨的多。眼下市场的大势，第一个字就是“分”。

股市大格局一“分”

这种分，不仅仅是在股市里，整个市场、经济也是如此。就在前不久，网上还在说乌镇互联网大会的萧瑟，但好比前两周乌镇照片里互联网的熄火，但电子信息通信的公司利润暴增；拉贝夏尔关店几千家，做不下去了，但抖音的网红带货却如火如荼。这是个好的时代，也是个分的时代。未来很多新兴的行业，会早就很多财富神话和巨星，但同样有些行业会整体消失，跟不上节奏的人，未来可能连工作都很难找。

而这种分化，自然会通过各种因素，反应在股票上。此刻可能两个股票，有着同样的震荡走势，似乎看不出什么不同，但有些股票，用博尔系统去看，量化的清清楚楚，就是橙色的机构库存不断增加，最终都是厚积薄发（点击此处进入博尔系统）。