下午，有业内的朋友急着问我，后面有什么影响行情的消息快跟他说说。我问他怎么对消息特别感兴趣，结果他跟我说，现在行情大家都看到了，就是在横盘震荡，成交量很低，说明场内很多人还是不动。这种状态下，市场如果没有外力推动，跌也跌不下去，涨也涨不起来。所以他最近特别关注后面的消息。





于是我就跟他说了几个消息，但他都觉得那些消息都不足以撼动市场。还跟我说，为了这事情，他好几天都在想，想的脑袋都疼了。一方面我也是挺同情他的，股票这口饭不容易吃。另一方面，我也是提醒他，遇到一个问题反复纠结不清的时候，很有可能就是原先思考的方向就是错的。

换个角度看横盘

所以我就反问他，既然觉得市场一时半会上不去也下不来，那么为什么不换个角度，想想一旦市场好了，自己的股票能不能成为第一批发动上涨的股票？只要这点有信心，其他也不用太担心的。结果他对此也是吃不准，于是我就和他说，现在市场很快要盘整一整月了，这么长的横盘之后，要赚钱一定得跑赢市场，这点对个人还是机构都是一样的。而市场横盘中能跑赢市场的股票，肯定是机构有积极动作的股票。所以当时我就请他自己到用“博尔系统”去量化（此处是“博尔系统”的入口），自己去量化机构行为，通过对行为的分类，就能在将同样的横盘震荡中，看到3种明显的不同。

横盘震荡分三种

横盘震荡，根据行为来分类，可以分为主动震荡、被动震荡、承接震荡。其中“被动震荡”是变数很大的，这种震荡中，量化不出积极机构行为，没有机构照顾，只是因为空头暂时没有做空，所以还能维持不跌，但只要做空力量一出现，立马跌下去。

相比之下，“承接震荡”就好很多，能够通过系统，量化出橙色的“机构库存”，说有积极的机构行为，所以即便行情下跌而，有机构在接，不容易跌下去。而此刻大家手头如果要有横盘震荡的股票，横盘震荡背后，有没有“机构库存”，可以直接点击进入系统，再自己去量化一下。10月以来，短期的窄幅震荡盘快1个月了，这时候机构耐心再好也该表现出来了，所以还量化不出“机构库存”的，就得小心了。

主动震荡

还有一种就是“主动震荡”，这种横盘震荡，哪怕幅度更大点，都比前两者更积极。这种股票交易上，不但有“机构库存”，还有出现了先做空主导，打压股价，然后空头回补主导，低吸买回的，构成了“震仓”。同样的震荡，这种震荡本质完全不同，是机构主动进场外加主动洗盘造成的。就像下面图里股票的震荡，就是这种类型。

当时说着说着，那朋友自己就去量化了，大家如果要量化手头的横盘股，也一样可以用“博尔系统”去量化（点击此处进入博尔系统）。前面那朋友有一点总结的挺对，刚量化了一会，那朋友就说自己有提高，其实我9年前刚用博尔的时候，也是同样的感觉。因为看盘的水平高在哪，不就高在自己看出来的，比别人更具体，更系统，而这点，其实大家自己一量化，应该也能立刻就感受到的。