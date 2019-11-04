今天行情涨20点不到，这不算什么。但各媒体都在报道的，涨跌幅限制的游戏规则有可能要改变，这可是一个大事情。即便现在还什么都没改，依然是大事。

放宽限制的背后

当我们看到“放宽涨跌幅限制”的想法说出来，这不仅仅是一个想法，如果没有机构投资者大量的建议，会有眼下这一幕出现吗？你说哪个散户会没事专门写信建议放宽涨跌幅限制呢？

那么新的问题更值得考虑，我们一直希望股市能平稳运行，就怕暴涨暴跌，既然机构觉得放宽涨跌幅限制，对他更有利。但要实现这些，就必须让所有人看到，他们能够把股票坐上去，并且不会因为放宽了涨跌幅限制，让股价变的越来越暴涨暴跌，而是涨上去还能稳的住。而这也将是那些资金实力雄厚的大机构，未来一个重要的任务了。

可以预见，涨起来、稳住、再起一把行情，是未来牛股的普遍特征，但怎么看股票是真稳住了，还是假稳住，还得从机构行为里找答案。就像下面两个股票一个，稳不住跌回去，一个稳住了又上涨，走势上，真区别不大，但用博尔系统去量化一下交易（此处是博尔系统的入口），区别是非常明显的。同样的回落，一个橙色的机构库存几乎没有减少，而另一个，股价刚刚回落的时候，橙色机构库存已经消失了。

前者说明机构资金，对股价的回落表示了积极参与的态度，而后者则是一回落，机构资金就不管了，那这种回落，会有多大杀伤力，谁都是不好说的。未来哪些股票能成为大机构锐意进取的对象，看机构行为的变化，不会偏差到哪去的。

实际上，这种事情一旦出现，短期一两天的涨跌，都不是很重要的，即便跌几天，可能一根长阳就回来了。因为不仅仅调整中，机构资金会有不同的态度，即便在上涨或者下跌中，这种态度照样会不同。上涨中会有机构库存消失的，下跌中会有机构存增加的。

未来，大牛股，就是在不断的一次又一次的调整、横盘中，机构资金保持着高度的积极性，从而得以不断上涨。而由于没有那么多资金启动全体股票，那些缺乏机构资金照顾，机构库存消失的股票，就很容易被边缘化，很长时间会引起不市场资金的兴趣，直到跌得便宜的无以复加为止，大家用博额系统这些情况都能量化出来（点击此处直接进入系统），但那种时候往往是以持股者的严重亏损为代价的。谁都不想，手头是这种股票。



