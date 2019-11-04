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两大关键，抓牢一个都能骑大牛！

(2019-11-04 12:00:03)
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量化

量化交易

股票

财经

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早上有涨20多点，但此刻要牢记“不看走势看行为”，一口气连涨好几天，再跌回去的情况出现过很多次了，走势上涨并不代表明天就一定会好。现在必须是两手准备，两个关键点必须盯的。

30万亿一道坎

第一个关键点是市场成交量，目前流通市值不断增加，所以即便指数没怎么涨，但流通市值的规模依旧是接近了30万亿的水平，2015年的时候，流通市值之所以能够超过30万亿，是靠融资杠杆，制造了一天10000亿的成交额，消化获利盘来达到的。2019年一季度达到30万亿水平，也是一天7000~8000亿。此刻在上涨，获利盘一定也不会少的，如果成交量跟不上，涨一两天没问题，但真正过30万亿这道坎，难的无法现象。

两大关键，抓牢一个都能骑大牛！

局部大牛

于是就有了第二个关键点，那就是，没有7000~8000亿的成交量，在各路资金进场预期不断明确的背景下，局部大行情肯定会出现。而这方面一定认清。对此大家可以用博尔系统，抓紧量化交易，尤其是量化机构行为，局部大牛阶段，牛股的交易行为，与普通股票却别极大（点击进入博尔系统，直接观察交易差别）。

 

比如同样两个上涨的股票，牛股之所以能一涨再涨，不是当中没调整，而调整中，机构行为依旧积极，几乎不减。而普通股票，很容易出现上涨没几天，机构库存反而消失了。

两大关键，抓牢一个都能骑大牛！

对于机构库存的增加或者减少，拿博尔系统去量化会非常清晰这是博尔系统的入口。伴随上涨，机构库存如果消失，显然代表了机构资金的态度。这种态度，比涨跌更加重要，因为这种态度会影响到接下来股票的表现。并且我自己简单统计了一下股票的表现，这两天行情上涨，但机构资金没啥表现的股票，真不止一个两个，恐怕，这也是未来行情中个股上最大的隐患。好在大家只要能量化清楚，看看清，这种大坑一般都不会踩近的。

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